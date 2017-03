Oblak evita mals majors

L'Atlético repetirà presència en els quarts de final per quart any consecutiu. Un èxit incontestable que, no obstant això, no esborra la pobra versió que va oferir ahir el conjunt de Simeone, condicionat en excés pel clar avantatge que suposava el 2-4 aconseguit en l'anada. Irregular i mancat d'ambició en bona part del partit, tan sols l'actuació estel·lar d'Oblak va permetre que l'Atlético visqués una nit que s'albirava molt tranquil·la i que podria haver seguit un camí del tot inesperat. Forçat per les absències d'homes importants, Simeone va recórrer a futbolistes menys habituals com ara Lucas, Correa o Thomas. Una segona unitat que, una vegada més, no va estar al nivell esperat. El ghanès, molt dubitatiu en la zona de creació, com ja va passar a Granada, va concedir dues clares ocasions que ni Volland ni Brandt van saber aprofitar en una primera meitat en què els locals només van prémer l'accelerador en el tram final. El pas pels vestidors va dibuixar un guió de partit ingovernable, d'anada i tornada. Un intercanvi de cops que va afavorir l'equip de Tayfun, més atrevit i intens que en els primers 45 minuts. Fins que va emergir la figura de Jan Oblak. Rememorant la tanda de penals que el va enlairar ara fa dos anys, l'eslovè va oferir un recital d'aturades –inclosa una triple ocasió– que va fer respirar un mal Atlético.