Un joc d'errors

El camí del Chelsea cap al títol es va netejant amb el pas de les jornades. El conjunt dirigit per Antonio Conte segueix sense fallar, i després de la darrera, ja només li queda el Tottenham, que va guanyar ahir per la mínima (2-1) el Southampton i segueix a deu punts del lideratge, com a únic perseguidor. Els altres dos, el Manchester City i el Liverpool, que hi podien dir alguna cosa –tot i que ja ho tenien molt difícil– van empatar (1-1) a l'Etihad Stadium, en un partit trepidant, en què van destacar per damunt de tot les errades en forma d'ocasions claríssimes malbaratades a les dues àrees i la polèmica arbitral. Amb el punt, els citizens queden a 12 punts de la primera posició, els reds, a 13, i amb un matx més disputat i la lluita de tots dos sembla ja assegurar la classificació per a la Champions League del curs vinent.

Precisament, el City de Pep Guardiola afrontava el seu primer duel després de l'eliminació europea, encara amb el cop sense encaixar i contra d'un rival d'altura, i va respondre amb bona nota. El conjunt dirigit pel català va acabar acorralant els homes de Jürgen Klopp buscant el triomf, tot i que abans, durant el partit, hi va haver moltíssimes accions que haurien pogut decantar la balança a qualsevol dels dos costats. I és que no hi va haver ningú que controlés el joc, de fet va haver-hi moltes fases de descontrol, començant pel primer temps, que va acabar sense gols i en què l'àrbitre Michael Oliver va acaparar la gran part dels focus. El col·legiat no va assenyalar tres possibles penals –dos per al Liverpool i un per al City– i després del descans en va xiular un, favorable als reds, que no ho va semblar. Milner, exjugador citizen, va transformar la pena màxima per avançar els visitants. Els de Guardiola van respondre i van atacar liderats per un Agüero que tot i marcar la diana de l'empat, va malbaratar oportunitats molt clares.

Aquesta va ser la tònica dels últims minuts: errades flagrants dels atacants dels dos conjunts davant del porter. El City va generar diverses ocasions desaprofitades per el Kun, De Bruyne i Sterling i el Liverpool també en va tenir, buscant el contraatac, amb un Firmino molt desencertat i amb Lallana perdonant una ocasió escandalosa amb tot a favor. A l'Etihad va quedar palès més que mai que el futbol és un joc d'errors.

La defensa de sis de Mou