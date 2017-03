Per Defoe no passa el temps

Hi ha jugadors per als quals sembla que no passin els anys, que rendeixen temporada rere temporada, siguin on siguin, i Germain Defoe, n'és un clar exponent. Amb 34 anys, el davanter del Sunderland palesa cada dia que no abaixa el nivell, fins i tot l'apuja, i ahir en el seu retorn a la selecció d'Anglaterra no va ser una excepció. Quatre anys i quatre dies després del seu últim partit amb la samarreta dels three lions –contra San Marino, el 22 de març del 2013, en què va marcar dues dianes–, l'atacant va tornar amb gol en la victòria del combinat britànic (2-0) contra Lituània.

D'aquesta manera, Defoe va aclaparar els focus en un partit molt còmode per als homes de Gareth Southgate, que van haver d'atacar durant tot el duel un rival que es va tancar i que amb prou feines va inquietar. I és que el veterà davanter viu una segona joventut. Tot feia pensar que posar rumb al Toronto de la lliga dels Estats Units el 2014 significava la fi del Defoe futbolista al màxim nivell, però recuperat pel Sunderland un any després, s'ha encarregat de demostrar el contrari. El curs passat va marcar quinze dianes per contribuir a la permanència dels black cats, i aquesta campanya, amb l'equip cuer, està lluitant amb el mateix objectiu, ja n'ha fet catorze i amb deu jornades al davant, podria superar el seu millor registre golejador en la Premier League –18 gols amb el Tottenham el curs 2009/10.

Ahir a Wembley, es va fer sentir aviat i, després d'una rematada que li va treure el porter Setkus, va obrir la llauna culminant una bona jugada per l'esquerra de Sterling. Va buscar el segon amb un xut des de fora de l'àrea, abans de ser substituït en el segon temps, en el minut 60, per Vardy, que també va tenir impacte. L'atacant del Leicester va finalitzar una assistència de Lallana després d'una bona jugada col·lectiva dels locals. Plàcid triomf del combinat que dirigeix Southgate, que no coneix la derrota en els quatre partits oficials que fa que s'asseu a la banqueta–tres victòries i un empat–. Anglaterra lidera el grup amb quatre punts d'avantatge.