El Nàstic ja en suma tres

El Nàstic es va endur la 28a copa Catalunya després de superar el Girona en la tanda de penals. El partit va tenir moments de domini per part dels dos equips, però la falta d'encert i les bones actuacions dels dos porters va impedir que el resultat variés a la conclusió dels noranta minuts reglamentaris. Els grana aconsegueixen així el tercer títol de copa (ja l'havia guanyat la temporada 2007/08 i la 2011/12), mentre que els gironins continuen negats en una competició que encara no han guanyat.

Sense l'evident tensió que hi pot haver en un partit de lliga, amb tres punts en joc i bona part dels objectius encara per lligar, el Girona i el Nàstic van jugar uns minuts de tempteig i d'aclimatació al medi. El municipal d'Olot obligava gairebé tots els protagonistes a adaptar les seves condicions. La gespa ajudava que el procés fos fàcil, però les dimensions sí que eren un handicap que calia tenir en compte. Possessions llargues i control posicional, la metodologia aplicada per cadascun dels dos equips. En el minut 4, però, Aday Benítez va controlar la pilota, va driblar molt bé Gerard Valentín i va provar un fort xut que va sortir per damunt de la porteria defensada per José Perales. El Nàstic es va treure la son de les orelles pocs minuts després, quan una passada en profunditat la va controlar Vadillo, que va arribar fins a la línia de fons, però va acabar fent malament la centrada. Els grana van passar a dominar tímidament el joc i la possessió fins que just abans d'arribar al minut 15 va tenir una bona aproximació. Juan Muñiz va servir una falta lateral a la zona de tres quarts amb rosca. La rematada amb el cap d'Uche la va enviar a corner René després d'una intervenció de luxe.

El Girona, armat de paciència davant d'un joc pla ho fiava tot a la pilota aturada o a les individualitats dels seus atacants. De fet, una acció destacada de Cámara, gairebé sorprèn els de Juan Merino, però Cristian Herrera no va poder rematar bé just quan estava dins l'àrea petita.

Després d'uns minuts en què la tensió va arribar a la cota zero, el Girona, ahir de blau cel, va tenir dues ocasions de gol claríssimes. En el refús d'una falta lateral a favor del Nàstic, Giner va perdre la pilota davant la pressió d'Eloi Amagat. El gironí va fer una autèntica cursa de fons amb l'esfèrica enganxada als peus i va decidir fer el xut, massa creuat i a fora, tot i tenir l'opció de fer la passada a Felipe Sanchón o a Cristian Herrera (28'). Només un minut després, el conjunt dirigit per Pablo Machín va tornar a estar a punt de marcar quan una jugada per l'esquerra d'Aday, que va guanyar la partida a Valentín, va acabar als peus de Cámara després de la cessió enrere del de Sentmenat. El xut del jugador cedit pel Barça va acabar fora per ben poc.

El primer temps es va diluir a poc a poc –en el minut 40 els jugadors i l'afició gironina van reclamar un possible penal per mans a dins l'àrea grana– i els 22 protagonistes van enfilar el túnel de vestidors, amb parsimònia, com tot el tram final de l'acte inicial.

El Nàstic va sortir amb una marxa més després del descans. Ja en el primer minut, Uche va etzibar un xut creuat que va obligar René a posar una mà salvadora per enviar la pilota a córner i en el 48, José Carlos va dribllar, però va xutar de rosca a fora.

Els de Montilivi es van mostrar inoperants en atac durant bona part del segon temps, i és que, ni l'entrada de Coris –que va enviar Aday al mig– ni la de Sandaza van activar els gironins, que, això sí, amb l'entrada de Granell, Portu i Longo van augmentar la sensació de perill, a través de la qualitat, tot i que els grana van tenir l'última ocasió clara en l'afegit amb un llançament de falta de Juan Muñiz que René va enviar a córner.

Els penals decideixen