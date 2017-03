Pàgina en blanc

Florentino Pérez hauria creat un diari digital a servei del Real Madrid, segons va indicar Eldiario.es. La publicació explica que el president blanc ho hauria fet a través d'Alejandro de Pedro, un dels principals imputats de la trama Púnica, amb el qual hauria signat el 2013 un contracte per 300.000 euros per un any per tal de millorar la reputació en les xarxes socials del club madridista a Espanya i altres països. D'aquesta manera, la campanya a les xarxes socials suposadament organitzada per De Pedro tenia com a eix central un portal web, Diariobernabeu.com, amb el seu corresponent compte de Twitter, que es presentava com un diari digital que cobria la informació de l'equip blanc. A la pràctica, però, el mitjà publicava notícies per millorar la imatge del club, i també per intentar pressionar l'entrenador amb les alineacions, rebatre informacions negatives o criticar els arbitratges. Presumptament, l'equip de comunicació del club blanc, i fins i tot el mateix Florentino Pérez, donaven indicacions a De Pedro sobre els continguts que havien d'aparèixer al lloc web. De fet, la relació entre el president del conjunt i De Pedro està acreditada en diversos missatges SMS i trucades telefòniques que s'inclouen en el sumari judicial de la trama Púnica, segons assegura Eldiario.es, que també adjunta en la notícia converses entre Florentino i De Pedro sobre quins tipus de temes i d'informacions havien de sortir al mitjà. Ara mateix, el lloc web ja no funciona, no s'hi pot entrar, i el seu compte de Twitter està inactiu des de fa més de cinc mesos.

La versió del president