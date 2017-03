Els arguments de Monchi

S'acaba una era al Sevilla. Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, el creador, l'ànima, el timoner del millor Sevilla de la història, ha decidit que ho deixa, que després de 29 anys a l'entitat sevillista, a la qual va arribar com a porter i en la qual ha acabat com a director esportiu, càrrec que ha ocupat durant disset anys amb moltíssim èxit, ja no pot més. “Ho he dit moltes vegades. No és un tema professional, sinó un tema molt personal. Les raons estan en consonància amb l'esgotament”, va argumentar ahir Monchi en una emotiva conferència de premsa per explicar el seu adéu. “Ja al maig vaig voler marxar i em vaig equivocar, en la forma i el moment, en tots els sentits. Però la meva idea seguia latent. No s'han de buscar gaires raons. És un tema únicament i exclusivament de necessitat de canvi”, va manifestar el León de San Fernando, que deixa nou títols –cinc trofeus d'Europa League, dues copes, una supercopa d'Espanya i una supercopa d'Europa– en el temps que ha estat el director esportiu.

Acompanyat del president, José Castro, Monchi també va explicar que el Sevilla ha buscat de totes les maneres possibles que no marxés. “L'esforç que ha fet el club perquè em quedi no té nom. Fins que no arriba el moment un no veu l'afecte que et tenen. Se m'ha intentat convèncer de totes les maneres possibles, amb estima, molta estima, i amb el tema econòmic.” I és que el club andalús va fer-li una oferta important: “Hem fet una oferta econòmica fora de mercat, prohibitiva per a l'economia del club, però hem hagut d'optar per la persona, més que pel professional”, va revelar Castro. “Puc dir que se m'ha fet una oferta que mai aconseguiré guanyar fora d'aquí. Insisteixo, és un tema personal de necessitat..., no es pot considerar un fracàs per part del club, perquè la culpa ha estat meva, no hi havia cap argument per convèncer-me”, va indicar Monchi, que marxarà lliure, sense pagar clàusula.

S'ha parlat molt que la seva nova destinació serà Roma: de fet, l'entitat giallorossa ho ha donat per fet en els últims dies, però Monchi, que sí que va confirmar que s'havia reunit amb el club italià, va afirmar que no té res clar: “No tinc res firmat amb ningú, cap compromís amb ningú; ni he signat tres anys ni per les quantitats que es diuen. És cert que el Roma és un dels equips que més interès han mostrat, però no és l'únic i no tinc res tancat.” El seu comiat amb l'afició serà el 8 d'abril que ve, al Sánchez Pizjuán, en el partit que enfrontarà el Sevilla amb el Dépor. “L'amor del sevillisme és el més gran que m'enduc”, va dir. Nova etapa per a Mochi, nova etapa per al Sevilla.