La reivindicació d'Emery

Unai Emery vol aconseguir aquesta nit (21 h) un altre títol per al París Saint-Germain, després de guanyar la supercopa a l'estiu. Discutit a França durant gran part de la temporada, semblava que el tècnic basc havia canviat la tendència amb la golejada al Barça en la Champions League, però la remuntada al Camp Nou va tornar-lo a posar en el focus i avui, en la final de la copa de la lliga contra el Mònaco, té una oportunitat per reivindicar-se. “Volem fer un gran partit, és un gran repte vèncer el Mònaco”, va manifestar Emery, sabedor que s'enfronta a un rival molt complicat. El joveníssim i talentós conjunt dirigit per Leonardo Jardim és impressionant aquesta campanya, és el líder de la lliga francesa, tres punts per sobre dels parisencs, i és a quarts de final de la lliga de campions, després d'eliminar el Manchester City.