S'escapa el tren

L'objectiu del Manchester City en aquesta Premier League és ja classificar-se per a la lliga de campions del curs que ve. És cert que competir pel títol estava molt complicat, però l'ensopegada del Chelsea dissabte, al qual visita aquest dimecres, li donava una mínima esperança de ficar-s'hi. I és que si el conjunt de Pep Guardiola hagués guanyat ahir al feu de l'Arsenal, s'hauria pogut plantar a Stamford Bridge amb la possibilitat de situar-se a sis punts del lideratge, però la primera part de l'equació va fallar a l'Emirates. Els citizens no van ser capaços de superar l'equip dirigit per Arsène Wenger, i la distància respecte al primer classificat segueix sent molt gran: 11 punts.

No va ser un gran partit, tot i els quatre gols. Els de Manchester no van ser capaços de conservar l'avantatge tot i avançar-se dues vegades, i l'Arsenal va aprofitar les debilitats defensives del rival per empatar puntualment. Amb la novetat de Jesús Navas de lateral dret, que va estar més que correcte defensant Alexis, el City va obrir el marcador aviat mitjançant Sané. L'atacant alemany va batre Ospina després de guanyar una cursa a Bellerín i va avançar els de Guardiola, que van estar a punt de fer el segon just després amb un xut al pal de De Bruyne. No van oferir gaire els dos conjunts des d'aleshores; el City va abusar de la passada llarga, com l'Arsenal que va trobar l'empat aprofitant Walcott una errada defensiva dels citizens en la sortida. La resposta, però, va ser immediata amb una nova rematada de De Bruyne al pal, i amb Agüero marcant en la següent jugada just abans del descans. El City va canviar la cara després del descans, i amb l'entrada de Touré Yaya va guanyar presència al mig del camp, va agrupar-se al voltant de la pilota i va jugar més estona prop de l'àrea de l'Arsenal, però no n'hi va haver prou per capgirar el gol de Mustafi, que va empatar en la sortida d'un córner.

Un punt per a cada un a Londres, en un matx que va acabar amb polèmica per unes mans de Monreal a l'àrea local que l'àrbitre no va assenyalar.