El tercer en discòrdia

No li ha estat fàcil, a l'Atlético, agafar el punt a aquesta campanya. El conjunt colchonero ha mostrat símptomes inèdits durant el curs des de l'aterratge de Diego Pablo Simeone a la banqueta de l'equip fa cinc anys i mig. I és que l'equip blanc-i-vermell, un conjunt aguerrit, agressiu i competitiu per excel·lència, ha ofert en alguns partits una cara indolent, irrecognoscible, i els números se n'han ressentit. De fet, aquest Atlético és el pitjor, en registres, de Simeone. Amb ell de preparador, mai l'equip blanc-i-vermell havia tingut tan pocs punts en aquest moment de la lliga (58 punts). En el curs 2012/13, el primer que el tècnic argentí va iniciar des del principi, en tenia 61; en el 2013/14, 70; en el 2014/15, 62, i en el curs passat, 67.

En les darreres dates, però, l'equip madrileny ha recuperat sensacions i la fiabilitat i regularitat, i d'arribar a ser cinquè ha escalat fins al tercer lloc després de retallar nou punts al Sevilla en només quatre jornades. “Inesperadament ens trobem en aquesta tercera posició, però no pels nostres resultats, que han estat molt bons. Ara hem de mantenir-ho”, va explicar ahir el preparador argentí. Els colchoneros han acumulat quatre victòries consecutives, mentre que els sevillistes, que van perdre el goal average al Vicente Calderón, han recollit tres empats i una derrota en els últims quatre partits. I al vestidor madrileny ho tenen clar. “Tenim un primer objectiu que és ser tercers”, reconeixia Fernando Torres dissabte passat.

Tot i ser els pitjors números amb Simeone d'entrenador, li serveixen per ser el millor Atlético des de la campanya 1995/96, fa 21 anys, quan els blanc-i-vermells van aconseguir el doblete. Aquell equip dirigit per Radomir Antic, que va acabar sent campió, acumulava 65 punts en la jornada 29. Unes dades que reflecteixen el canvi experimentat per l'entitat des de l'aterratge de Simeone el desembre del 2011. Ara ha tornat al tercer lloc, una posició en què ha acabat en tres dels últims quatre cursos –el curs en què no va ser tercer va guanyar la lliga.

Avui, al Vicente Calderón, els colchoneros reben la Real Sociedad, amb el derbi de dissabte contra el Real Madrid al Santiago Bernabéu en l'horitzó. “Tenim un partit importantíssim, contra un equip que està fent una temporada molt bona tot i els últims resultats. Em preocupa això i seguir creixent en cada partit sense mirar més enllà”, va dir El Cholo.