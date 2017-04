El marge és escàs

En el tram final de la temporada, la pressió augmenta. L'objectiu és més a prop, la necessitat és més gran i el marge, a mesura que passen les jornades, es redueix. El Leganés i el Real Madrid, amb dos reptes antagònics, representen això mateix; els pepineros lluiten per la permanència, els madridistes, pel títol de lliga. Avui s'enfronten a Butarque: “No sé si és un partit trampa en el sentit que es pot pensar que guanyarem fàcilment. Això no existeix en el futbol. Serà un partit complicat, en un camp complicat i contra un rival que últimament ho està fent molt bé”, va explicar Zinedine Zidane ahir en la roda de premsa.

Al conjunt blanc li toca ara un calendari duríssim. Després del Leganés, rep l'Atlético, entremig té l'eliminatòria de lliga de campions amb el Bayern i en la lliga visitarà l'Sporting abans del clàssic contra el Barça del 23 d'abril al Santiago Bernabéu. “És un partit important, com la resta”, va dir Zidane sobre el duel d'avui. “Sempre pensem que el partit que tenim al davant és el més important.” Els blancs, que jugaran sabent el resultat del seu perseguidor, el Barça, respecte al qual tenen dos punts de marge amb un matx per jugar, se les hauran amb un equip que, en plena lluita per la permanència, ha de sumar. “Crec que jugarem un bon partit, estem en una bona línia i li volem donar continuïtat. No podem desaprofitar res”, va assegurar Asier Garitano, el preparador del Leganés, que no va donar pistes sobre si jugarà amb quatre o cinc defenses al darrere.

Modric i Keylor