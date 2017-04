També amb el fons d'armari

El Real Madrid farà front al difícil grup de rivals que li venen alliberat. I és que abans de rebre la visita de l'Atlético, aquest dissabte, i tenir entremig l'eliminatòria de la Champions League, contra el Bayern, amb el Barça en l'horitzó, els blancs havien de jugar a Butarque, d'on van sortir amb els tres punts, en un duel en què Zinedine Zidane va fer jugar els futbolistes menys habituals.

I tot i ser un equip molt diferent pel que fa a noms del que acostuma a jugar, el madridista va tornar a posar de manifest que és un conjunt inestable, volàtil, capaç de complicar-se la vida contra qualsevol. Tant li fa qui hi hagi a la gespa, i el rival i l'escenari; el Madrid, que juga a ràfegues, a cops de talent, desconnecta i perd el control amb massa assiduïtat, i això fa que gairebé sempre acabi tenint dificultats per tirar endavant els partits. Ahir els homes de Zidane van arribar a posar-se 0-3 per davant, resultat que lluïa al marcador en el minut 23, però en dues accions consecutives el Leganés va fer dues urpades i va ressuscitar un matx que semblava mort. Com sempre, els blancs, acostumats a jugar amb foc, van acabar resolent el partit.

Tampoc és que el Madrid aclaparés el Leganés en el primer tram per merèixer fer tres gols tan aviat. Tot i no ser-hi la BBC, ni Modric, ni Kroos, van lluir més les individualitats que no pas el col·lectiu, com de costum. Al feu madrileny van brillar per sobre de tots Álvaro Morata, amb un doblet, i Marco Asensio, amb una actuació portentosa. De fet, el mitjapunta mallorquí va ser l'encarregat de decantar el duel, tocat el primer quart d'hora, recollint una pilota al mig del camp i, amb una espectacular cursa en què va deixar enrere rivals, va regalar el gol fet a James. No havia passat pràcticament res fins a aquell moment, però així és el Madrid, qualsevol futbolista de la seva plantilla és determinant. I sense temps per pair res, Danilo va etzibar un xut al pal que va acabar en córner, i a la sortida d'aquest, Morata va fer el segon de cap, rematant una pilota pentinada de Nacho. En la seva línia, l'ariet madrileny es reivindica cada partit que juga, i poc després va tornar a sucar, a passada de Kovacic. Amb el doblet d'ahir, ja són deu els gols que ha fet Morata en la lliga, marcats en onze titularitats, un més que Benzema, que n'ha fet nou en divuit titularitats.

Amb 0-3 i tot un partit per jugar-se, les dues dianes seguides del Leganés van posar emoció. Primer Gabriel, culminant una jugada de Rico, i després Luciano, en un córner, van escurçar distàncies, aprofitant la pèrdua de tensió dels madridistes, i van posar emoció just abans del descans.

Malgrat tot, el segon acte va ser poc picant, ja que el Madrid va començar-lo obrint escletxa. Una falta centrada per James que Mantovani es va introduir de manera molt desafortunada amb les mans, en pròpia porteria. El marcador ja no es va moure més, i el conjunt blanc, que amb el fons d'armari també colpeja, també es relaxa, també es complica i també guanya, continua instal·lat en el lideratge.