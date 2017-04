Una estrella a la banqueta

James Rodríguez és un dels noms recurrents durant aquesta temporada al Real Madrid. Ja des de l'estiu, després que la campanya passada no comptés gaire per a Zinedine Zidane, el seu futur va estar enlaire, però finalment la paraula de Florentino Pérez, que expliquen a la capital estatal que no volia deixar escapar un jugador per qui va pagar uns 80 milions d'euros el 2014 i en qui creu, va acabar prevalent. I ara, amb vuit mesos de competició disputats, la situació no ha canviat gaire. El talentós colombià segueix sense tenir la confiança de Zidane, i l'última substitució dimecres al feu del Leganés, en el minut 72, quan el conjunt blanc guanyava 2-4 un partit en què el 10 va marcar un gol i va contribuir directament en dos més, en va ser l'última mostra.

L'enuig del jugador, que va marxar remugant –“no em posa un partit complet”, segons es va poder veure per la càmeres de televisió–, ha fet parlar. “No tinc res en contra de James. El canvio, que estigui enfadat és normal. És important com la resta i ho seguirà sent per a mi, per a l'equip i per a tothom”, va assegurar Zidane un cop finalitzat el duel a Butarque.

La realitat per a James, però, tot un capità de Colòmbia amb 25 anys, és molt crua: és el tercer jugador de la plantilla del conjunt madridista que menys minuts ha jugat aquest curs. El mitjapunta acumula 1.387 minuts comptant totes les competicions, i només supera homes amb un paper molt residual com Mariano (260) i Fabio Coentrão (150, ja que fins i tot el porter suplent Kiko Casilla ha jugat més que ell (1.456). En la lliga, només ha estat titular en vuit partits, de les trenta jornades que s'han disputat fins ara. Una conjuntura de difícil digestió per a totes les parts i que fa entreveure que acabarà amb el futbolista buscant un nou destí.