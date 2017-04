Projecció sense aturador

Fent realitat una obsessió que l'acompanyava des de ben petit, l'any 2016 va ser per a Ousmane Dembélé el de la consolidació en la seva etapa com a futbolista professional. Nascut a la localitat francesa de Vernon, no hi havia dia que aquest jove francès de 19 anys no demostrés el seu instint i la seva creativitat recorrent els suburbis del conflictiu barri d'Évreux amb una pilota cosida als peus. “Estava sempre al parc. Jo era molt estricta respecte a les seves sortides, però no em preocupava gaire, ja que sabia que no es ficaria en merders; sempre hi anava a jugar a futbol. Es volia convertir en professional des de petit; sempre anava amb la pilota, fins i tot per anar a comprar”, assegurava a L'Équipe Fatimata Dembélé, mare de l'extrem francès. A mig camí entre la perseverança i el sacrifici, Dembélé va començar a exhibir el seu talent amb la samarreta del Madeleine i l'Évreux abans que Philippe Montanier apostés decididament per endur-se'l al Rennes, quan només tenia 13 anys.

A partir d'aleshores, la seva progressió va ser meteòrica –les bones actuacions amb el filial del conjunt rouge et noir li van permetre ser un habitual en les categories inferiors de França– fins que les reticències del preparador francès a comptar amb ell per al primer equip a causa de la seva suposada fragilitat física gairebé el van portar a abandonar el club per la porta del darrere. “El Rennes no confia plenament en mi. En una conversa, Montanier m'ho va donar a entendre”, va arribar a afirmar Dembélé a So Foot. Seguint el consell matern, però, el futbolista amb ascendència mauritana va acabar renovant i signant el seu primer contracte professional. Una decisió que va resultar clau en la trajectòria de Dembélé, que en el seu primer i únic any en la Ligue 1 va signar unes xifres notòries: dotze gols i cinc assistències en 26 duels, que li van valdre ser escollit millor futbolista jove i la trucada de Deschamps per jugar amb l'absoluta.

Idolatrat a l'Iduna Park