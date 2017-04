La lliga es decideix a Madrid

Ja va de debò. El Real Madrid engega el tram final de campionat, en què ha de defensar el lideratge, amb un derbi contra l'Atlético importantíssim, fonamental, transcendental, en les seves aspiracions a aconseguir el títol. Amb dos punts d'avantatge respecte al Barça i un partit pendent, el conjunt blanc se la juga avui contra els roig-i-blancs, en el primer dels duríssims enfrontaments que li queden per disputar en el Santiago Bernabéu. I és que després de l'equip colchonero, les visites amb les quals tancarà la lliga són: Barça, València i Sevilla, rivals complicats, que exigiran el màxim als homes de Zinedine Zidane, que decidiran gran part de les opcions de ser campions al seu feu.

Avui, doncs, és torn per a l'Atlético, un equip que arriba a la cita embalat encadenant cinc jornades amb victòria i en el millor moment del curs. “Tothom parla de l'Atlético com un equip que defensa molt bé, i és veritat, però a més té altres coses. En els últims quatre o cinc anys ha millorat moltíssim en el sentit que juga molt bé a futbol”, va explicar Zidane. El conjunt dirigit per Diego Pablo Simeone, que ha guanyat en les tres últimes visites en la lliga al coliseu blanc, se centra en la tercera posició que dona accés directe a la lliga de campions i, a més, té la possibilitat de treure's l'espina que li va quedar en l'anada, el mes de novembre, en què el Madrid va golejar-lo (0-3) al Vicente Calderón. “Per nosaltres és igual anar a jugar a qualsevol camp, necessitem els tres punts per seguir treballant en conseqüència de l'objectiu”, va limitar-se a dir Simeone, que espera un Madrid atrevit, probablement més del que acabarà sent. “El rival sortirà molt fort, amb una pressió molt alta en el principi i molta velocitat en els primers 20-25 minuts, amb Bale, Ronaldo, Benzema, entre línies... Imagino que jugarà Isco i que tindran més possessió si no juga Casemiro”, va indicar El Cholo, que va centrar-se, potser per despistar, en la figura d'Isco, un futbolista que en el duel de la primera volta va ser determinant jugant en la mitja punta, i al qual no se li anticipa lloc en l'onze. Amb la BBC, Kroos i Modric descansats, ja que no van jugar entre setmana, i amb Casemiro intocable en aquesta mena de partits, la presència en l'alineació del migcampista malagueny seria una sorpresa. S'espera que Zidane que, llevat de Varane lesionat, té tothom disponible, surti amb el seu equip de gala, el mateix que va guanyar la undécima a penals precisament contra l'Atlético. Més problemes té Simeone, amb una extensa llista de baixes en la qual destaca Gameiro. El francès no s'ha recuperat de les molèsties musculars que ja l'havien fet perdre's els dos darrers partits, i serà Fernando Torres, autor de les tres assistències dels últims tres gols de l'Atlético qui compartirà davantera amb Griezmann.