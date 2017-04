El Granada fa fora Alcaraz

El Granada continua navegant sense rumb. Immers en una crisi esportiva i institucional sense aturador, el conjunt andalús va decidir ahir, per segona ocasió aquest curs, prescindir dels serveis del seu entrenador. Mig any després de donar el relleu de Paco Jémez a Lucas Alcaraz, el Granada va donar per acabada l'etapa de l'entrenador al capdavant del primer equip.

El preparador granadí, que a principis d'any havia ampliat el vincle contractual fins al 2018, deixa l'equip penúltim en la classificació i a set punts de la salvació després d'haver sumat un sol punt en les darreres set jornades, amb un pobre bagatge de quatre victòries, sis empats i catorze derrotes en el torneig de la regularitat.

“Valorant la situació en què es troba l'equip i les sensacions que ofereix després dels últims resultats obtinguts, el Granada CF ha decidit donar per acabada l'etapa de Lucas Alcaraz i el seu cos tècnic al capdavant del primer equip”, deia el comunicat emès pel club. Al mateix temps que s'oficialitzava la marxa d'Alcaraz, el consell d'administració del Granada anunciava la designació de Tony Adams –serà presentat aquest migdia– com a tècnic del primer equip fins a final de temporada.

Home de màxima confiança del propietari del Granada, John Jiang, i actual vicepresident de DDMC, l'empresa que engloba els negocis esportius del mandatari xinès, Adams afrontarà el projecte més important i exigent de la seva curta etapa com a entrenador després de convertir-se en una llegenda del futbol anglès com a capità de l'Arsenal al llarg de 22 anys.

Adams, que des de la destitució de Piru en el passat mercat d'hivern havia treballat en la gestió esportiva del club, va iniciar el seu periple a les banquetes el 2003 dirigint el Wycombe Wanderers i el Portsmouth, a més d'exercir posteriorment com a ajudant al Feyenoord i a l'Utrecht.