Els EUA i Mèxic, junts per al mundial del 2026

Amb les relacions en un estat força delicat, després de l'anunci de Donald Trump de construir un mur per separar els Estats Units i Mèxic, ahir va fer-se públic que tots dos països, juntament amb el Canadà, aspiraran a ser la seu del mundial del 2026 en una candidatura conjunta. “Tenim el suport del govern dels Estats Units en aquest projecte. El president està especialment satisfet que Mèxic formi part d'aquesta proposta”, va manifestar Sunil Gulati, el president de la Federació de Futbol dels Estats Units, en la roda de premsa duta a terme ahir al One World Trade Center de Nova York, en què juntament amb Victor Montagliani, president de la federació canadenca i també de la Concacaf, i Decio de María, el president de la federació mexicana, van oficialitzar la candidatura. En principi, els Estats Units seran seu de seixanta partits, i Mèxic i el Canadà es repartirien els vint restants, deu cada un. La copa del món del 2026 serà la primera en què hi haurà 48 seleccions, en comptes de 32 com n'hi ha fins ara.