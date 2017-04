Ensurt monumental a Dortmund

No hi va haver futbol ahir a Dortmund. S'hi esperava un Borussia Dortmund-Mònaco corresponent a l'anada dels quarts de final de la Champions League, però un incident inesperat, i encara de naturalesa desconeguda, va impedir-ho. Abans del començament del partit, quan l'autobús del Dortmund es dirigia cap al Westfalenstadion, a deu quilòmetres de l'estadi, tres artefactes, situats al voral de la carretera, van explotar prop del vehicle i van ferir lleument un futbolista, el català Marc Bartra, que va haver de ser traslladat a l'hospital amb ambulància. Tot i que inicialment es deia que el central de Sant Jaume dels Domenys només tenia unes ferides lleus al braç, finalment es va confirmar que també tenia un trencament en un os del canell que va obligar-lo a passar per la sala d'operacions.

Encara amb l'ensurt al cos, després de l'incident la plantilla de l'equip alemany va tornar a l'hotel de concentració i ja no va presentar-se a l'estadi. El porter Roman Bürki, company de Bartra, va ser el primer futbolista de la plantilla que va relatar de primera mà els fets. “El bus va girar cap al carrer principal i aleshores vam sentir un soroll molt fort, una explosió en tota regla. Jo era assegut a la darrera fila, al costat de Bartra, a qui van tocar-li trossos del vidre que va trencar-se. Després de l'explosió vam ajupir-nos i qui podia va estirar-se a terra, no sabíem si passaria alguna cosa més. La policia va arribar de seguida i ens va protegir. Estem tots en estat de xoc, ningú no va pensar en el partit de futbol en els minuts posteriors”, reconeixia el porter suís al mitjà alemany Blick.

El partit, avui

Mentrestant, la policia va confirmar que no hi havia cap tipus de perill als voltants del Westfalenstadion i va fer pública la versió dels fets poc després de l'incident. “S'han detonat tres càrregues d'explosius, tot i que encara no podem revelar-ne la causa”, va dir un portaveu del cos policial de Dortmund. Davant de la gravetat de la situació, la UEFA va acabar per decidir la suspensió del partit, que es disputarà aquesta tarda (18.45 h). Un cop va ser garantida la seguretat a l'estadi, el Mònaco, que ja era al feu borusser, va romandre-hi i hi va fer un entrenament.

Hipòtesis obertes