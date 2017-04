El Madrid hi agafa gust

Munic ja no és tan fosc per al Real Madrid. Victoriós en les seves últimes dues visites a una ciutat històricament vetada, l'equip blanc va fer un pas important cap a les semifinals, sobrevivint a una primera part de domini i vigor bavarès, en què Arturo Vidal va disposar d'un penal per enviar els madrilenys a la lona, i colpejant amb força en la segona, en què va tombar la porteria d'un Neuer gegantí però que no va poder assecar l'insaciable Cristiano Ronaldo.

De mentalitat similar, amb pedigrí guanyador i orgullós, el Bayern va voler recordar al Madrid que Baviera és territori minat. O que com a mínim ho solia ser. Hi havia una ferida per suturar, la de l'última visita blanca a Munic, la d'un 0-4 que era l'únic precedent dolç per al conjunt de Chamartín. I els alemanys, ara amb Ancelotti de la seva part, van intentar refrescar ràpidament la memòria històrica amb un inici de partit ple de fúria, intens, d'una pressió aguda, de no deixar pensar el rival. Va forçar tres córners en els primers quatre minuts i va agitar les tribunes d'un Allianz Arena sempre ple a vessar.

Al Madrid, el recognoscible de les grans cites –només amb la presència forçada de Nacho–, li va costar uns minuts assentar-se. Al Bayern, debilitat per l'absència d'última hora de Lewandowski però reconfortat pel retorn del seu porter Neuer, que amb l'ajuda del travesser va contenir la primera rematada de Benzema, també va necessitar uns minuts de tempteig per trobar el seu far futbolístic, Thiago. Però en l'espera va tenir molta dinàmica en la pressió i un punyal per la dreta amb Robben, que va amenaçar constantment la zona de confort de Marcelo i va tenir un bon soci amb les arribades de Lahm. El Bayern va forçar l'equip de Zizou a defensar bastant a prop de Keylor Navas, i si bé ho va fer amb disciplina i solidaritat, conscient de la magnitud del duel, va acabar sentint el rigor d'un equip que combina tècnica i físic, vertigen a les bandes i arribada de la segona línia; dominant en qualsevol parcel·la del joc, també en l'estratègia, en què els antiaeris del Madrid no van poder detectar l'arribada portentosa d'Arturo Vidal per connectar una rematada violenta amb el cap amb la potència d'un xut amb el peu per afusellar Keylor Navas.

Tens, mentalitzat i raonablement afinat, el Bayern va tenir l'eliminatòria sobre la seva taula en la primera meitat. Va dominar, va intimidar, va fer un gol i fins i tot va tenir la complicitat arbitral en Nicola Rizzoli, que va concedir un penal per unes mans inexistents de Carvajal. Però Vidal, amb més violència de la que li hauria fet falta per materialitzar la pena màxima, va enviar la pilota a les tribunes de l'Allianz Arena i va donar un respir al Madrid.

I si a algú no se li poden oferir concessions, per currículum i per esperit, és al gegant madrileny, acostumat a alimentar-se de situacions d'èpica i a capgirar dinàmiques sense el suport d'un discurs futbolístic consistent. Dit i fet, el Madrid va treure l'escut de seguida, tot just reprendre's el partit, amb una centrada tensa d'un incansable Carvajal al cor de l'àrea per a l'arribada puntual de Cristiano Ronaldo, que, acomodant-la amb l'interior i aprofitant la força de la passada, va aconseguir foradar la porteria d'un Neuer que va cedir davant l'instint del portuguès però que va acumular més mèrits que pecats en el tram final en l'intent agònic de sostenir el Bayern. Tot el que havia teixit el conjunt muniquès en la primera meitat es va esquinçar en la segona, en què el Madrid va créixer i en què l'expulsió de Javi Martínez va acabar de marcar tendència. Incapaç d'atacar amb arguments i de defensar-se amb eficàcia, l'equip d'Ancelotti va patir i només va allargar l'agonia gràcies al seu immens porter, que va negar el gol amb tres intervencions monumentals davant de Bale, Benzema i Ronaldo, si bé hauria pogut fer alguna cosa més per desactivar l'enèsim intent de l'ariet de Madeira, que va acabar tombant la porteria per insistència, aprofitant una pilota molt ben tocada per Asensio, important en la segona part, i trobant una escletxa de llum entre les cames de Neuer per profanar de nou Baviera i per fer que el Madrid s'endugui l'eliminatòria al confort del Bernabéu.