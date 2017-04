Surten vius del Calderón

Fent gala de l'enorme fiabilitat que ha exhibit al Calderón en les grans nits europees de les últimes temporades, l'Atlético de Madrid no va fallar i va encarrilar el camí de les semifinals superant amb molta autoritat un Leicester que, no obstant això, tornarà a Anglaterra molt viu. El conjunt de Simeone, sòlid i solvent al llarg dels 90 minuts, va obtenir un resultat just però que curt vist els mèrits dels uns i dels altres. Repetint l'onze del Bernabéu, l'inici de l'equip colchonero va ser fulgurant, monopolitzant tot el perill a les àrees i ofegant un rival apàtic i incapaç de donar resposta a la pressió asfixiant a la qual va ser sotmès.

Fins a deu rematades va fer l'Atlético en els primers 45 minuts i una de sola el Leicester, que tenia el seu full de ruta habitual: ben replegat en defensa i buscant Vardy a còpia de desplaçaments llargs. Sense espais, l'Atlético insistia una vegada i una altra amb xuts des de la frontal. Primer Saúl, poc després Carrasco i, finalment, Koke, amb un xut al pal, no van estar encertats de cara la porteria de Schmeichel. El primer i únic gol de la nit, però, va arribar al contraatac, un dels senyals d'identitat de l'equip de Simeone.

En la primera ocasió en què el Leicester va treure tímidament el cap, una galopada descomunal de Griezmann, recollint la pilota a camp propi i fent una cursa de setanta metres fins arribar a l'àrea rival, va acabar amb una falta de Drinkwater quan l'atacant francès es disposava a encarar Schmeichel. Penal discutit, ja que la repetició no va deixar clar si el contacte es va produir dins o fora de l'àrea. Hàbil com és habitual en ell, Griezmann va enganyar el porter suec i va signar el seu vuitè gol en aquesta edició de la Champions. L'1-0 no va fer variar gens ni mica el guió del partit, amb un Leicester aculat i sense arriscar gens ni mica.

El pas pels vestidors va reforçar el discurs defensiu del vigent campió de la Premier, quan Shakespeare va donar entrada a King per Okazaki, afegint més múscul al mig del camp dels foxes.

Més conservador i pacient en la creació, l'Atlético tocava i tocava, però sense la lucidesa mostrada en la primera meitat va ser incapaç de trobar espais i va deixar molt oberta l'eliminatòria, que s'haurà de decidir al King Power Stadium d'aquí a una setmana.