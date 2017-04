Necessitats dispars

De Munic a Gijón, no hi ha dies intranscendents per a un Real Madrid immers en la doble lluita, reforçat després d'imposar-se a Baviera però obligat a no abaixar la guàrdia al feu d'un Sporting submergit en una lluita agònica per la supervivència. “Estan tenint dificultats, però sabem perfectament que en un partit l'Sporting et pot fer mal. Serà un partit important i necessitarem novament una gran actuació per sumar”, va asseverar Zinédine Zidane en la jornada prèvia a rebre el Barça el Bernabéu.

Acostumat a utilitzar tota la profunditat defensiva, el tècnic marsellès haurà de fer-ho per necessitat una vegada més, disminuït per les nombroses baixes en defensa, que el podrien incentivar a donar minuts a Fábio Coentrão, i també per l'absència de Gareth Bale, amb molèsties al soli, i dels seus acompanyants habituals, Ronaldo i Bale, que gaudiran de descans. “Encara no sabem exactament què té Gareth, però no arriscarem”, va explicar Zizou. “Tenim dificultats al darrere perquè tenim lesionats, però els que hi ha tenen plena confiança i intentarem ser positius. Coentrão està millor que abans; viatjarà i veurem si juga”, va explicar l'entrenador sobre el portuguès, que només ha jugat quatre estones enguany.

Així, Coentrão podria comparèixer novament contra un Sporting que, si bé ha millorat en el joc des de l'arribada de Rubi, segueix sense enllaçar resultats positius i les derrotes contra el Màlaga i la Real Sociedad l'han deixat en una situació novament precària. “L'equip està enrabiat pel fluix partit que va fer a Anoeta i estic segur que donarem la cara. Hem de pensar que ho podem fer; tenim ganes de reivindicar-nos”, va prometre el tècnic de Vilassar de Mar, que no podrà disposar de Lacina Traoré, Douglas i Juan Rodríguez per diversos problemes físics i sobretot haurà de sobreviure sense Burgui, un dels seus millors futbolistes l'últim mes, que està sancionat.