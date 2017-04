“Van ser els quinze minuts més llargs de la meva vida”

Encara a l'hospital, convalescent de l'operació al braç, Marc Bartra va trencar el silenci i va explicar per primera vegada com va viure l'episodi de terror que es va viure dimarts a Dortmund, quan una explosió sota l'autobús del Borussia Dortmund li va provocar ferides al braç. “Sempre lluito per superar obstacles i aquest ha estat el pitjor de la meva vida; no li ho desitjaria a ningú. El dolor, el pànic i la incertesa de no saber què estava passant ni quant de temps duraria... Van ser els quinze minuts més llarg de la meva vida”, va expressar el central de Sant Jaume dels Domenys, que en la seva exposició a través d'Instagram va manifestar sentir-se alleugerit amb el pas de les hores –“l'estat de xoc va disminuint–, així com també va voler enviar un missatge conciliador en circumstàncies difícils: “L'únic que demano és que visquem tots en pau i deixem enrere les guerres.”