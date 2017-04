Un futur de color blanc

Darrerament s'ha parlat molt d'Isco Alarcón. Amb 24 anys, és un futbolista de classe mundial, i el fet d'acabar contracte al final del curs que ve –al juny del 2018– i de no ser indiscutible per a Zinedine Zidane va provocar moltes especulacions sobre el futur. I ell tampoc les va aturar: “A mi el que em preocupa és tenir minuts, la carrera d'un jugador és curta. Jo soc molt feliç aquí i hi estaria molts anys més. D'aquí a final de temporada prendrem una decisió, és el meu futur el que està en joc”, va assegurar a meitat de febrer. Isco mostrava llavors dubtes sobre continuar de blanc i se li va vincular fort interès de diversos equips. El Manchester City, el Juventus i fins i tot el Barça van sonar com a possibles destins d'un jugador que després de quatre temporades al conjunt blanc no ha aconseguit un lloc en l'onze.

Durant aquests dos mesos que van transcórrer des d'aquelles declaracions, Isco va seguir intercalant la banqueta amb la gespa, a molt bon nivell quan li va tocar jugar, i també va negar que el seu futur fos blaugrana, però el pas endavant va fer-lo dissabte, després de guiar el seu equip cap al triomf a El Molinón amb una actuació sensacional. “Estic al millor equip del món, no hi ha un equip més gran que el Madrid i em sento afortunat de ser aquí”, va manifestar el mitjapunta, que va ser contundent respecte a la seva renovació: “Ho he dit moltes vegades. Em vull quedar aquí molt de temps i espero que així sigui. Sempre ho he deixat clar. Vull seguir aquí molts anys i a la gent no sé per què li sorprèn que vulgui jugar més. Si cregués que no m'ho mereixo, no ho diria.” I Zidane també ho té clar: “Ja sabeu què penso d'Isco... És un futbolista que m'agrada moltíssim. El seu lloc és aquí”. De cara a la tornada dels quarts de la Champions League contra el Bayern, demà al Santiago Bernabéu, amb Gareth Bale tocat, té molts números per ser titular, ara que finalment tot indica que el seu futur seguirà de blanc.