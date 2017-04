L'amenaça Lewandowski

No hi va ser en l'anada i el Bayern va trobar a faltar la seva determinació, però avui torna. És Robert Lewandowski, a qui unes molèsties a l'espatlla el van privar de ser dimecres passat en el partit que els bavaresos van perdre 1-2 contra el Real Madrid, i que ara, ja recuperat, liderarà els seus al Santiago Bernabéu per intentar aixecar l'eliminatòria que dona un lloc en les semifinals de la Champions. “Lewandowski ens ajudarà. És un jugador que marca molts gols, tenir-lo ens dona més confiança”, va manifestar ahir Carlo Ancelotti en la roda de premsa.

El retorn del davanter aclapara l'atenció del partit. Lewandowski és un verdader 9 i un plus per al Bayern”, va advertir Zinedine Zidane, que no ho vol centrar tot en el polonès. “Són bons en totes les línies, però hem de pensar en nosaltres”, va manifestar el tècnic francès, que té ben ensenyat el discurs a la seva plantilla. “No ens hem de preocupar només per un jugador”, va indicar Casemiro. La realitat, però, és que Lewy és un dels millors ariets del planeta –acumula 38 gols en els 40 partits que ha disputat aquesta campanya–, i representa una amenaça per al conjunt blanc, que fa front al matx amb el seu eix defensiu habitual en els darrers partits, Sergio Ramos i Nacho, per les lesions de Pepe i Varane. A més, ningú oblida les quatre dianes que el davanter va marcar ja fa un lustre als madridistes amb la samarreta del Dortmund –mai s'hi ha enfrontat amb la del Bayern–, en aquell duel de semifinals en què els borussers van golejar (4-1).

És clar que la presència del 9 multiplica les possibilitats golejadores dels muniquesos, que necessiten marcar almenys dues dianes si volen seguir vius a Europa i intentar no encaixar contra un rival amb una contundència ofensiva important. “1-2, 0-2, 2-3… Tots aquests resultats serien bons”, va explicar Ancelotti. “El Madrid marca en tots els partits, però també encaixa en tots els partits”, va analitzar el preparador italià. “Intentarem guanyar”, va replicar Zidane. “No especularem i no pensarem en l'anada. L'anada ja ha passat. Sabem la dificultat que suposarà i que haurem de jugar molt, molt i molt bé”, va explicar el tècnic blanc.

Continuïtat per a Isco