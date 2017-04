Cristiano i l'arbitratge

Cristiano Ronaldo ha estat l'home de l'eliminatòria que ha situat el Real Madrid en les semifinals de la Champions League per setena vegada consecutiva. L'atacant portuguès, amb 32 anys i en una nova versió, més immòbil, més desequilibrant, més lent, manté la seva contundència i amb els seus gols ha liderat el conjunt dirigit per Zinedine Zidane a imposar-se al Bayern. En l'anada a Munic (1-2) va fer els dos, i ahir, en la tornada al Santiago Bernabéu, va fer un hat-trick per conduir l'equip blanc a la victòria, en un partit que es va decidir en la pròrroga i que va estar carregat de polèmica arbitral. I és que l'arbitratge de Viktor Kassai, farcit d'errades determinants, va perjudicar molt els interessos dels bavaresos i va aplanar el camí per als madrilenys, que es van veure afavorits en accions decisives com jugar els 30 minuts del temps extra amb superioritat numèrica per una injusta expulsió d'Arturo Vidal o que els concedissin el gol del 2-2, el que va decantar l'eliminatòria, en clar fora de joc. Tot en un duel vibrant, que va enfrontar dos colossos d'Europa i que va tenir múltiples episodis.

El Bayern, que havia de guanyar i fer dos gols per passar, va sortir amb el seu equip de gala i va protagonitzar un inici prometedor. Instal·lat a camp rival, va tenir tancat el Madrid, temps perquè Thiago i Robben voregessin el gol en una jugada per la banda de Ribéry. Va ser només un miratge que no va durar ni deu minuts, ja que aleshores, el conjunt blanc va trobar la manera de desfer-se de la pressió muniquesa i mitjançant transicions ràpides arribar a la porteria de Neuer. El plantejament de Zidane, però, va ser estrany. Al lesionat Bale el va substituir Isco, com era d'esperar, però el malagueny no es va situar a la banda, sinó que ho va fer per darrere de Benzema i Cristiano, fent de mitjapunta. Tot i això, els madridistes es van anar assentant i van acabar proposant un cara o creu que l'equip de Carlo Ancelotti va acceptar. Els dos equips volien marcar, uns per viure tranquils, i els altres per remuntar i el primer acte es va convertir en atac rere atac, sense control de ningú. Pel que fa a volum d'ocasions, van ser els de Zidane els que van acumular-ne més. L'equip visitant es va mostrar poc sòlid en defensa i quan els madridistes superaven la primera línia de pressió, tampoc gaire intensa, amb un Lewandowski que tornava de lesió i a qui es va veure un pèl faltat de ritme, i amb un Ribéry força pesat, que ni quan va tocar-li córrer darrere la pilota ni quan el seu equip la tenia va estar productiu, trobaven una defensa desguarnida en què Boateng, un immens Hummels i Neuer van treure aigua. Com va passar a l'Allianz, el porter alemany va sostenir els seus amb bones intervencions: va emergir per aturar perillossissímes rematades de Carvajal, Cristaino Ronaldo i també de Kroos, i va tenir en Boateng el seu salvador en una jugada en què va fallar a l'hora de blocar una centrada i el defensa va treure sota pals una rematada de Sergio Ramos. Per la seva banda, els atacs dels d'Ancelotti no acabaven mai en res, ja fos per la falta de precisió dels homes de mig del camp, Thiago i Xabi Alonso van estar poc fins i van perdre forces pilotes, o per la falta d'encert en els últims metres de Ribéry o Alaba.

Va ser totalment diferent després del descans. El Bayern va fer el que no havia fet en el primer acte, finalitzar les jugades i un gol de penal només començar va acabar de canviar la tendència. Lewandowski va transformar la pena màxima, que Casemiro havia fet sobre Robben i va acostar l'eliminatòria als bavaresos, que encara necessitaven una diana més. Els blancs es van espantar i ja no van ser capaços de travessar el seu camp, mentre que els muniquesos van agafar les regnes del partit, i com havien fet just a l'inici van tancar el seu rival, ara sí de forma continuada. Zidane va intentar canviar el rumb de l'equip, fent entrar Asensio i prescindit d'un punta, Benzema, per deixar Cristiano Ronaldo sol a dalt i poblar les bandes amb el balear i Isco, que va passar a la dreta. I l'aposta li va sortir bé, al francès, els blancs van ser capaços de calmar-se, encadenar dues passades i van tenir una mica més la pilota, fins que Cristiano, amb una rematada de cap a centrada de Casemiro va fer l'empat. No canviava res per al Bayern, que seguia necessitant marcar, i amb una jugada afortunada ho va aconseguir. En una jugada enrevessada dins l'àrea madridista, Sergio Ramos es va acabar introduint la pilota en pròpia porteria en un gol que va forçar la pròrroga. Abans però de l'inici del temps extra, va començar el reguitzell de flagrants errades de l'àrbitre, molt desencertat i que va desvirtuar l'esdevenir de l'enfrontament. Primer va perdonar l'expulsió a Casemiro, que amb targeta groga va fer una falta que mereixia la segona amonestació i poc després sí que expulsar Vidal, mostrant-li la segona groga per una falta que no era.

De nou, l'àrbitre