Un colós en flames

Munic és un clamor contra Viktor Kassai. La polèmica actuació del col·legiat hongarès en la tornada dels quarts de final de la Champions disputada al Bernabéu, amb errades determinants en moments clau que van facilitar la classificació del Madrid, va desfermar una allau de crítiques per part del Bayern. I és que el discutible criteri de Kassai en l'aspecte disciplinari va acabar provocant un gran enuig en la cúpula del conjunt bavarès, greument perjudicat amb controvertides decisions que van acabar desequilibrant el desenllaç final de l'eliminatòria.

La primera va ser perdonar la segona groga i la conseqüent expulsió a Casemiro deu minuts abans del final i amb 1-2 en el marcador, en una acció no exempta de polèmica, ja que l'àrbitre es va posar la mà a la butxaca i, poc després, la va acabar traient sense mostrar-li la targeta. “Tothom ho ha vist. Sabíem que amb onze jugadors competiríem fins al final, però amb tants minuts amb inferioritat és molt complicat eliminar-los”, va afirmar Xabi Alonso en el seu retorn al Bernabéu.

Una vara de mesurar radicalment oposada a la que va exhibir Kassai amb l'equip rival, ja que poc després sí que va decidir expulsar Vidal mostrant-li la segona groga per una falta inexistent sobre Asensio.

La successió d'errors arbitrals contra el Bayern va continuar en la pròrroga, i és que el segon i el tercer gol de Ronaldo, amb què l'atacant portuguès va donar l'accés a les semifinals al seu equip, no haurien d'haver pujat al marcador per fora de joc, el primer dels quals flagrant. “És molt fort que et robin un partit així: dos gols en fora de joc, jo estic mal expulsat... Aquest robatori no es pot produir en la Champions. El partit el teníem 1-2, estaven espantats i l'àrbitre ha començat el seu xou, s'ha notat molt, és molt lleig. El vestidor està molt trist, té molta ràbia. En un partit de tanta intensitat, el resultat no pot dependre de l'àrbitre, ens ha deixat fora”, resumia Arturo Vidal, molt crític amb el paper de Kassai, com la majoria de membres de la plantilla que van parlar davant dels mitjans per denunciar l'actuació de l'hongarès. “Al final, aquests partits es decideixen per detalls, però el que molesta és quan et condiciona una cosa de fora. Arribats a aquest punt s'ha de tenir gent de nivell per arbitrar. És una qüestió de saber que l'eliminatòria podria haver caigut de qualsevol costat i que finalment ha estat condicionada per elements externs que tots sabeu”, va censurar Thiago, que va oferir un discurs en la mateixa línia que el seu company Lewandowski. “L'àrbitre ens ha perjudicat molt i ens ha fet impossible jugar amb deu homes. És frustrant perquè si estàs tan a prop de disputar l'eliminatòria següent i no es tracta del que succeeix al camp...”, afegia l'ariet alemany

Dard d'Ancelotti a la UEFA

El preparador italià, habitualment un home tranquil i reticent a entrar en polèmiques, va enviar un dur missatge al màxim organisme del futbol europeu després de l'eliminació. “Només l'àrbitre és culpable en l'eliminatòria, sempre és complicat jugar amb deu homes i hem jugat els dos partits així, sense merèixer-ho ni en l'anada ni avui [per dimarts]. En els quarts de la Champions s'han de posar àrbitres de més qualitat. No dic que hauríem passat amb un àrbitre millor, però hi ha decisions seves que ens han perjudicat molt”, va puntualitzar Carletto, que es va permetre la llicència de reclamar l'aplicació del VAR –el sistema de videoarbitratge– per evitar greuges com els de dimarts. “Demano el VAR a la UEFA. Vull avaluar només el partit de l'àrbitre; si ell no hagués fallat... ningú sap com hauria acabat tot.”

