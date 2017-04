Una cita amb la història

El Celta és a les portes de la història. El conjunt dirigit per Eduardo Berizzo es juga avui al Luminus Arena, el feu del Genk, el seu futur europeu i la possibilitat d'entrar en la llegenda del club gallec. I és que el Celta mai ha trepitjat les semifinals d'un torneig continental, i aquesta nit en territori belga podria assolir la fita. Els celestes visiten el Genk amb avantatge –en l'anada van vèncer 3-2 a Balaídos– i tenen fe de poder superar la barrera dels quarts de final amb què sempre han topat. “Vam començar un somni fa deu mesos i aquests jugadors han mantingut viva la il·lusió”, va manifestar Berizzo ahir, en la roda de premsa. “Ho donarem to per escriure una nova pàgina en la nostra història”, va asseverar el preparador argentí.

La bala del United