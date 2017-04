La història s'escriu amb suor

El Celta d'Eduardo Berizzo ja és història. Després de quedar fins a tres vegades a les portes d'una semifinal a les acaballes dels anys noranta, quan Mostovoi i Karpin, i també Berizzo, lluïen la celeste, el conjunt gallec va resistir a Genk, va ser valent quan va poder, va patir quan va caldre i, ara amb el Toto a la banqueta, s'instal·la entre els quatre millors d'un torneig continental per primera vegada en els seus 93 anys de vida, una existència que encara espera el seu primer títol.

Com ja havia quedat en evidència set dies enrere a Balaídos, a la ciutat de Genk, propera a la frontera amb Holanda, s'enfrontaven dos equips amb inquietuds ofensives de naturalesa semblant. Al Genk, a més, li va tocar atacar per necessitat, per un 3-2 que l'obligava a fer un primer moviment en el partit. I el va tenir amb una rematada de Mbwana Samatta, davanter nascut a Dar es-Salam, a Tanzània, que es va instal·lar sobre el sostre de la porteria de Sergio Álvarez. Però el Celta, molt identificat amb la filosofia Berizzo, incapaç de conformar-se amb gestionar una renda, no es va quedar tenallat per l'ambient ni pel seu avantatge parcial i, encara que a batzegades i sense un discurs massa coral, va tenir també els seus arguments per intimidar el Genk, per obligar-lo a ser una mica caut. Pione Sisto, molt endollat durant tota l'eliminatòria, va encendre la llum del conjunt gallec amb un xut des de la frontal que va marxar a prop de la porteria de Matt Ryan. Només la lesió de Guidetti va trastocar les intencions del Celta, però l'entrada de Beauvue va mantenir la tensió competitiva i el punta francès, de fet, va poder fracturar encara més l'eliminatòria: primer amb una tisora que va interceptar Ryan i ja després de la represa topant novament amb el cos del porter australià.

El Celta va tenir valentia per anar a buscar el partit i va obtenir recompensa quan Sisto, que ja havia marcat en l'anada, va aprofitar una pèrdua belga per, després d'una conducció convençuda, perforar ara sí la porteria del Ryan amb un gran colpeig des de la primera meitat. Però no hi ha nit històrica sense patiment. I al Celta li faltava invertir una bona dosi de suor en el tram final. Trossard, que ja havia avisat abans amb la seva diagonal partint des de l'esquerra, va aprofitar una pèrdua difícil de pair de Cabral per equilibrar el partit i per posar l'eliminatòria a la cornisa. Un gol més hauria classificat l'equip belga, que va redoblar esforços fent entrar jugadors d'atac com Schrijvers i Boetius i fins i tot un central, Dewaest, per viure en l'àrea de Sergio Álvarez al més pur estil Alexanco. Però el Celta, ara ja sí traient aigua, obligat a resistir en el tram final i cimentant encara més la seva rereguarda amb l'entrada de Roncaglia, va resistir amb coratge, amb un Andréu Fontás fonamental en un parell d'intercepcions i amb el seu porter despenjant l'última pilota al cel de Genk per acabar rubricant el seu accés a una semifinal europea per primera vegada en la seva història.