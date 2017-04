El Celta haurà de fer escala a Old Trafford

Ningú a Vigo havia eludit dir les seves preferències. Ni tan sols els futbolistes. “El Manchester United és el rival més fort que queda”, havia avisat Iago Aspas, alma mater del Celta, com si fos una premunició del que acabaria passant ahir a Nyon, on el bombo va emparellar el Celta amb els diables vermells. Els gallecs, en la primera semifinal europea de la seva història, rebran el gegant de Manchester el dijous 4 de maig i visitaran Old Trafford set dies després, en el doble enfrontament més important dels seus 93 anys de vida.

“Que acumulem menys experiència no vol dir que tinguem menys opcions que ells, aquest grup ens ha fet creure que podem derrotar el Manchester United”, va explicar Borja Oubiña, excapità del Celta i enviat al sorteig com a membre de la secretaria tècnica. El Celta, que ha perdut els seus tres darrers enfrontaments contra equips anglesos, haurà de fer escala a Manchester en el camí cap a Solna, on s'enfrontaria al vencedor de l'altra semifinal, que enfrontarà l'Ajax i l'Olympique de Lió. Els holandesos feia 20 anys que no eren a les portes d'una final europea i per als francesos seria la primera final en cas de passar.