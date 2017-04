Les finals de Zidane

El Real Madrid i Zinedine Zidane afronten avui a Riazor contra el Deportivo la primera de les sis finals que li queden per a l'acabament del campionat. La derrota en el clàssic va deixar el conjunt blanc sense xarxa i, si el Barça no deixa escapar cap punt, no podrà perdre cap partit –incloent-hi l'ajornat sense data determinada que té amb el Celta–, si vol assolir el títol de lliga per primera vegada en els últims cinc anys.

El gol de Messi en el minut 92 diumenge al Santiago Bernabéu no només va treure els comodins a l'equip madridista, sinó que també va posar el seu tècnic sota la lupa, ja que ha estat assenyalat en les darreres hores després de la desfeta contra els blaugrana. De fet, ja van començar a aparèixer noms en els mitjans estatals com a possibles relleus del francès, que, d'altra banda, ja va assegurar recentment que no sabia si seguiria el proper curs. “És així, hem d'aguantar les crítiques”, va assumir ahir Zizou. “Quan juguem bé estem contents que parlin bé de nosaltres, quan perdem s'ha de saber acceptar les crítiques”, va manifestar el preparador, que també va dir que no rectificaria res del plantejament de diumenge. “Són coses que passen. Era millor no perdre, però al final són tres punts. Ara es diu que el Barça guanyarà la lliga i que el Madrid no val res... Del partit no canviaria absolutament res, vam fer un gran partit. Hi va haver errades, però no canviaria res”, va afirmar l'entrenador, que tampoc canviaria amb Bale, que va recaure de la lesió muscular i que la seva inclusió en l'onze ha fet parlar molt: “Si es repetís faria el mateix”, va insistir Zidane, que va explicar que el gal·lès estava recuperat i en condicions.

Ramos, un partit de sanció