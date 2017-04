El Chelsea troba arguments

Premier L.

Jornada 34

Chelsea - Southampton

4 - 2

1-0 (5') Hazard. 1-1 (24') Oriol Romeu. 2-1 (45)' Cahill. 3-1 (53') Diego Costa. 4-1 (89') Diego Costa. 4-2 (90') Bertrand.

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Chelsea 78

33 25 3 5 69 29

Tottenham 71

32 21 8 3 68 22

Liverpool 66

34 19 9 6 70 42

Manchester City 64

32 19 7 6 63 35

Man. United 63

32 17 12 3 51 24

Everton 58

34 16 10 8 60 37

Arsenal 57

31 17 6 8 63 40

West Brom 44

33 12 8 13 39 42

Southampton 40

32 11 7 14 39 44

Watford 40

33 11 7 15 37 54

Stoke 39

34 10 9 15 37 50

West Ham 38

34 10 8 16 44 59

Crystal Palace 38

33 11 5 17 46 53

Bournemouth 38

34 10 8 16 49 63

Leicester 37

32 10 7 15 41 54

Burnley 36

34 10 6 18 33 49

Hull 33

34 9 6 19 36 67

Swansea 31

34 9 4 21 39 68

Middlesbrough 24

33 4 12 17 23 43

Sunderland 21

32 5 6 21 26 58

Ja no ho fa amb tanta exuberància com en altres trams de la temporada i acumula sis partits consecutius encaixant com a mínim un gol, però el Chelsea continua fent camí i, després d'assegurar la seva presència en la final de la FA Cup dissabte, ahir es ve desfer del Southampton per consolidar la seva posició dominant al capdavant de la Premier League.

Li va costar mastegar el partit, a l'equip d'Antonio Conte, i sorprenentment va patir més del compte per defensar jugades a pilota aturada, però va colpejar com de costum quan el duel ho va reclamar. Va inaugurar el marcador aviat, gràcies a la 15a diana d'Eden Hazard en la lliga, el seu millor registre des que va arribar a la Premier League. I si bé el Southampton, un equip alegre i amb jugadors talentosos com ara Boufal i Tadic, va equilibrar el partit tot seguit gràcies a un gol d'Oriol Romeu –el segon del català en la Premier–, el Chelsea va replicar al límit del descans amb una volea de Gary Cahill també en el servei d'un córner.

El Southampton, que havia exhibit descarament bones arts en la primera meitat, no va poder sostenir el seu discurs i el Chelsea, incrementant el protagonisme de Cesc Fàbregas, va aconseguir portar el partit al seu terreny per acabar assegurant els punts sense patiment gràcies a la contundència ofensiva d'un Diego Costa desbocat, que va aprofitar una assistència de Cesc Fàbregas per portar la pau a Stamford Bridge. I ja a les acaballes del partit va doblar l'aposta amb un gol de gran factura, fent dues parets en pocs metres, progressant amb Hazard i Pedro com a punts de suport per acabar afusellant Fraser Forster amb un xut al pal curt. Amb les dues dianes d'ahir, el punta hispanobrasiler va superar les 50 dianes com a jugador del Chelsea i, amb 19, està a només un gol d'igualar el seu millor registre en la Premier League, de fa dues temporades.

Així, el Chelsea manté a ratlla un Tottenham molt endollat en aquest final de temporada, però Antonio Conte arrufa el nas, perquè el seu equip està encaixant més gols dels que serien recomanables i, ahir, amb la feina ja feta, Bertrand va accentuar aquesta faceta amb una rematada de cap formidable.