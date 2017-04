Resposta de la segona unitat

Existeix un corrent que predica que el Real Madrid és millor equip de futbol quan juguen els jugadors menys habituals. Realment, la segona unitat del conjunt blanc és potentíssima, amb futbolistes com Morata, James i Isco, que podrien ser titulars en qualsevol equip del món, o d'altres com Marco Asensio, que cada partit que juga demostra que té un futur esplendorós. Ahir tots van donar arguments als qui pensen així.

I és que el conjunt dirigit per Zinedine Zidane, que va presentar una alineació amb rotacions massives –només van repetir Marcelo i Nacho de l'onze del clàssic– en un moment en què no es pot permetre el luxe d'ensopegar, va exhibir-se a Riazor, i va atropellar un Dépor (2-6) que va oferir molt mala imatge, que no va tenir cap mena d'opció i que va escapar de sortir encara més golejat.

La resposta del fons d'armari blanc va ser immediata, tan bon punt va entrar al camp, de fet, i no s'havia jugat ni un minut quan Morata ja havia marcat. El davanter madridista va aprofitar una passada d'Isco per batre Lux i fer el seu gol número tretze a la lliga. N'ha fet quatre més que Benzema, el 9 titular. I el partit, que tot just havia començat, va acabar-se perquè no hi va haver color. Els homes de Zidane, comandats per Isco al mig del camp, que va fer un autèntic recital regalant múltiples accions tècniques, i per l'espurna i verticalitat dels tres de dalt, Asensio, Morata i Lucas Vázquez, va destrossar el Dépor. El segon gol de l'equip blanc no va tardar a arribar, al minut 14, però és que abans havia disposat de quatre ocasions clamoroses per fer-lo. Asensio i Morata van topar amb el porter Lux, que va tenir moltíssima feina abans d'anar-se'n lesionat al descans, i Isco, i de nou Asensio, van estavellar dos xuts al pal. Després d'aquest reguitzell d'ocasions, James, un altre superclasse sense lloc a l'equip titular, va culminar un contraatac liderat per Kovacic per obrir escletxa i retratar l'equip local, que no aconseguia entrar en el partit. L'únic deportivista en el partit era Lux, que va haver d'intervenir més, amb dues aturades espectaculars en rematades de Lucas Vázquez i Morata.

Tot i ser una passejada , no hi ha dia en què el Madrid no tingui una baixada de tensió, i en una de les poques aproximacions de l'equip dirigit per Pepe Mel, Florin Andone va escurçar distàncies. I fins i tot va vorejar l'empat, amb un refús fallit de Kiko Casilla que gairebé s'escola a dins. Però Isco es va tornar a endollar, va fabricar una jugada formidable, trepitjant la pilota i superant rivals, que va acabar a peus de Marcelo, que va assistir a Lucas per fer la sentència abans del descans.

Ja no hi va haver reacció del Dépor, que va estar molt lluny d'aquella versió que no fa tant va esgarrapar un punt contra l'Atlético i va superar el Barça, i el segon acte va servir perquè l'equip blanc ampliés el resultat. James, a passada de Morata, i Isco, assistit per Lucas, van fer el quart i el cinquè a plaer; Joselu, de cap, va maquillar al tram final, i Casemiro, amb un xut des de la frontal, va completar la mitja dotzena.

Triomf inapel·lable del Madrid, que és segon, però amb un partit pendent per disputar, i que continua depenent d'ell mateix per ser campió.