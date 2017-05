Crònica d'un descens anunciat

I a Anoeta va arribar el desastre final. El Granada, en el primer any de l'era post-Pozzo i Pina, va posar fi a una temporada per oblidar certificant un descens cantat des de feia jornades. Immers en un cúmul de decisions esperpèntiques al llarg de la temporada i amb canvis de rumb difícils d'explicar, la pèssima gestió i una nefasta planificació són les claus per entendre el tràgic desenllaç del conjunt andalús, que contra la Real va tancar el segon cicle més extens en la història del club a primera després de sis anys consecutius en la màxima categoria del futbol espanyol. Vivint de manera permanent en la zona de descens des de l'inici de curs, l'entrada tardana en la transició que va suposar la venda del club al xinès Jiang Lizhang, previ pagament de 37 milions d'euros a la família Pozzo, va endarrerir tota la planificació del curs, un fet que es va veure reflectit des de ben aviat.

Paco Jémez, l'escollit per dirigir la nau de l'equip en el nou projecte esportiu, només va durar sis jornades després de ser incapaç de sumar un sol triomf amb una plantilla composta per 33 futbolistes de disset nacionalitats. L'elecció d'Alcaraz com a relleu del preparador madrileny, però, no va fer res més que evidenciar la falta d'un model per part de la direcció esportiva, que va apostar per un tècnic d'un perfil marcadament diferent, que, si bé va millorar l'equip en línies generals, tampoc va ser capaç de redreçar el rumb d'un conjunt a la deriva. Acomiadat Javier Torralbo, Piru, com a director esportiu per decisió de Tony Adams, vicepresident de la companyia del president Jiang, el Granada es va aferrar a l'exjugador de l'Arsenal per treure l'equip del pou. Amb una escassa experiència a les banquetes, l'elecció d'Adams s'ha acabat albirant desastrosa, ja que s'ha convertit en el pitjor entrenador debutant de tota la història del club a primera, amb quatre derrotes en els seus primers quatre compromisos. “Estic aquí per tal que no es tornin a produir més errors, esmenar-los i que no passi mai més el succeït aquesta temporada”, va explicar el preparador anglès poc després que es consumés el descens del Granada, l'únic conjunt que no ha guanyat fora de casa en tot el curs, a més de ser el menys golejador –28 dianes– i el segon més golejat (74).

Tancada l'arribada de Manolo Salvador –clau en l'ascens del Llevant el 2010– com a nou director esportiu, el futur Granada ja ha començat.