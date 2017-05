El desig de l'Ajax

Ja fa més de vint anys que un històric com l'Ajax no aconsegueix fer-se notar a Europa. Des del 1995, quan aquell jove equip dirigit per Louis van Gaal i liderat pels veterans Danny Blind i Frank Rijkaard, es va imposar al Milan amb gol de Patrick Kluivert i va aixecar la Champions League, que el club d'Amsterdam no ha destacat en competició europea. I ara, amb un equip joveníssim, en què destaquen noms com el porter André Onana (21 anys), el central Davinson Sánchez (20) i els atacants Bertrand Traoré (21), Kasper Dolberg (19), i també Justin Kluivert (17), el fill de Patrick, es troba a les portes de tornar a posar-se en la primera plana. Amb la mirada posada en la final, avui (18.45 h / beIN) juga l'anada de les semifinals, en què rep l'Olympique de Lió, un equip que persegueix la primera final europea de la seva història.

Matx avançat

El partit s'havia de disputar demà, com l'altra semifinal de la competició, ja que els partits sempre es disputen en dijous, però a Holanda el 4 de maig és el dia en què es rendeix tribut a les víctimes i soldats caiguts en la Segona Guerra Mundial i la UEFA va accedir a avançar-lo.

