La determinació de CR7

Cristiano Ronaldo té corda. En una nova versió, lluny de l'explosivitat d'abans, menys veloç i desequilibrant, segueix sent igual de determinant. Així ho està demostrant en aquesta Champions League: ho va ser en els quarts de final contra el Bayern, en què va fer cinc gols en l'eliminatòria, i hi va tornar ahir, en l'anada de les semifinals contra l'Atlético, en què, amb un hat-trick, va deixar el Real Madrid amb un peu i mig a la final de Cardiff. El portuguès va liderar la golejada del conjunt blanc al seu rival ciutadà, al qual es va imposar amb molta superioritat i que va oferir una imatge molt decebedora.

L'equip dirigit per Diego Pablo Simeone va estar a anys llum del que s'esperava. Els colchoneros, competidors nats, experts en aquests tipus de partits, i que guanyessin o perdessin sempre havien plantat cara al Madrid, ahir no ho van saber fer al Santiago Bernabéu. No va funcionar res en els roig-i-blancs, al revés que els madridistes, als quals els va anar tot rodat. Des del principi, ja en l'elecció dels futbolistes, els blancs ja van anar una passa per davant. Cap dels dos tècnics va sorprendre amb les seves opcions: Simeone va resoldre el problema al lateral dret posant Lucas Hernández i el defensa esquerrà va complir, mentre que Zidane va apostar per Isco per rellevar el lesionat Bale, i el mitjapunta andalús va tenir un gran impacte en el joc en la primera part. Amb total llibertat de moviments, Isco es va col·locar davant dels tres migcampistes –Casemiro, Kroos i Modric– i darrere dels dos davanters –Cristiano Ronaldo i Benzema– i va aglutinar la possessió del conjunt blanc, anant d'un lloc a l'altre, oferint-se entre línies, tocant, sense fallar ni una passada, donant pausa quan calia i continuïtat a la circulació de la pilota.

A això es va dedicar, precisament, el Madrid durant el primer acte: tenir l'esfèrica, conservar-la i esperar les arribades dels seus laterals, Marcelo i Carvajal, que van donar amplitud i profunditat. Així es va produir la primera ocasió del matx en els primers compassos, una cursa per la banda de Carvajal que Benzema va estar a punt d'engaltar i que va propiciar dos córners seguits que van acabar per desembocar en el primer gol dels madridistes. En la continuació del segon, Cristiano Ronaldo, amb un cop de cap aprofitant una centrada de Casemiro, va obrir la llauna per marcar el futur de l'eliminatòria.

No va donar resposta l'equip dirigit per Simeone, que va semblar tenallat per moments. Molt imprecís en la construcció i poc sòlid al darrere, encara hauria pogut encaixar alguna altra diana, però Oblak, a un cop de cap de Varane, i la falta de punteria dels blancs, amb dues rematades de Modric i Benzema que van anar a fora, ho van impedir. L'Atlético, irrecognoscible, no rutllava: la pressió era infructuosa i, un cop replegat, era incapaç de desplegar-se amb perill perquè era previsible, ho feia amb pocs homes i, a més a més, faltava lucidesa. Ni Koke, ni Ferreira Carrasco, ni Saúl ni Gameiro, que va disposar de l'única oportunitat dels colchoneros amb un un contra un que Keylor va neutralitzar, van estar a l'altura. I tampoc Fernando Torres ni Nico Gaitán, que van entrar el camp tot just encetat el segon acte, van sumar.

Fins i tot Griezmann va decebre. El francès no va ser capaç d'aparèixer ni de generar res quan el seu equip es va apoderar de la pilota. I és que el guió va canviar després del descans. El Madrid va cedir la pilota a l'Atlético, va cedir metres, i el conjunt colchonero va seguir igual d'incòmode. De fet, no va crear ni una situació de gol, mentre que els blancs en el tram final, ja amb els rapidíssims Asensio i Lucas Vázquez sobre la gespa i amb espais al davant, van matar el partit. Cristiano va ser l'executor; primer amb una canonada dins l'àrea després d'una jugada precedida d'una sèrie de refusos, i, després, culminant un contraatac comandat per Lucas Vázquez. El portuguès deixa gairebé sentenciada una eliminatòria en què l'Atlético necessita, dimecres que ve, una gesta de dimensions siderals en un dels últims partits que disputarà al Vicente Calderón.