La joventut de l'Ajax

L'Ajax va fer un pas de gegant per tornar a una final europea. L'equip dirigit per Peter Bosz va superar (4-1) l'Olympique de Lió en l'anada de les semifinals disputada a l'Amsterdam Arena i s'acosta al seu primer èxit a Europa des de la lliga campions que va guanyar el 1995. I tot amb un conjunt joveníssim –la mitjana de l'equip titular ahir no arribava als 22 anys–, que palesa en el seu futbol aquesta inexperiència, per bo i per dolent. Atrevit, alegre i fresc, ataca contínuament i, farcit de talent, ho fa amb encert, tot i que en ocasions es mostra inconscient, i també concedeix al darrere. Ahir va protagonitzar una exhibició de joc ofensiu amb un partidàs que va desembocar en una golejada espectacular, que tant hauria pogut ser encara més àmplia, com d'altra banda podria haver caigut un gol més per al conjunt francès.

I és que tot i el resultat, el porter ajacied, André Onana, també va tenir feina i va haver d'aparèixer puntualment per sostenir els seus amb aturades importantíssimes. De fet, només començar va emergir per treure una rematada clara, abans que arribessin les dues dianes amb què l'Ajax va encarrilar l'enfrontament. La primera va ser de Bertrand Traoré, que va pentinar una falta botada per Ziyech; i just abans del descans, Dolberg, un jove davanter de 19 anys que ha causat sensació durant tot l'any, va obrir escletxa amb el segon amb una definició de classe.

L'inici del segon acte va mostrar un Ajax desbocat. Amin Younes va fer el tercer després d'una bona jugada individual i l'equip de Bosz, que es podria haver tirat enrere per conservar l'avantatge, es va dedicar a atacar sense complexos cada cop que tenia la pilota. Transicions rapidíssimes dels locals, que van bombardejar la porteria d'Anthony Lopes contra un Lió que també va tenir les seves ocasions per ficar-se en l'eliminatòria, i mitjançant Mathieu Valbuena ho van aconseguir. Amb 3-1, l'equip dirigit per Bruno Genésio va tenir el 3-2 que ho hauria ajustat tot a les botes de Nabil Fekir, però una aturada d'Onana ho va impedir. Finalment, Bertrand Traoré, culminant una gran jugada col·lectiva dels holandesos, va signar el doblet fent el quart i va deixar l'Ajax amb un peu i mig en la final de Solna.