La bala de Mou

No és l'Europa League la competició preferida de José Mourinho però, cinquè en la Premier League i sense dependre d'ell mateix per ser quart, és la bala que li queda perquè el seu Manchester United jugui la lliga de campions el curs que ve. I és que no ha tingut mai el tècnic de Setúbal una relació molt profunda amb l'Europa League. Tot i destapar-se internacionalment en els seus inicis a la banqueta aixecant la copa de la UEFA el 2003 dirigint el Porto, el preparador sempre ha tractat la segona competició de clubs europea com un títol menor. “No vull guanyar l'Europa League. Seria una gran desil·lusió”, va dir el 2013 quan dirigia el Chelsea, que acabava d'aixecar aquest trofeu. “Sento que l'Europa League no és una competició per als meus jugadors. L'única competició que existeix per a nosaltres sabem quina és [la Champions League] i hem de donar el millor”, va completar.

Unes declaracions similars a les que va fer el principi d'aquesta temporada, quan va encetar el seu camí amb el Manchester United. “No és la competició que vull, ni el Manchester vol. No és el gran somni d'un gran futbolista, però és en la qual estem i aquesta és la realitat”, va assegurar Mou, que tot i això va prometre oferir una bona imatge: “Hem de respectar la competició. Hem de fer-ho bé perquè un club de la nostra dimensió no pot quedar fora en la fase de grups.”

I el United ha complert plantant-se a semifinals, on els espera el Celta, contra el qual avui disputa l'anada a Balaídos. “Guanyar aquest torneig seria tot un esdeveniment”, va dir ahir Mourinho ja aterrat a Vigo, que, evidentment, ha canviat de prioritats respecte al torneig. “El Manchester United no té aquest trofeu i seria un èxit total dir que té tots els títols possibles que es poden aconseguir”, va explicar el portuguès, que hi va afegir: “Ara l'Europa League s'ha convertit en un torneig important per a nosaltres.” Mourinho recupera Pogba, Mata, Jones i Smalling, que estaven lesionats, per al matx contra els gallecs, que busquen el primer èxit europeu de la seva història. “S'està vivint la il·lusió, el somni de tota una ciutat que se sent representada i orgullosa del seu equip”, va indicar el preparador Eduardo Berizzo. “La ciutat ha somiat nits com aquesta i fer-la realitat crea una excitació que és palpa a l'ambient”, va continuar dient el tècnic argentí, que va ser clar asseverant: “L'única manera de guanyar és ser fidels a nosaltres mateixos.”