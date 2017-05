El més accessible a priori

El Granada és el primer dels quatre rivals que li queden al Real Madrid en el camí cap al títol de lliga. El conjunt dirigit per Zinedine Zidane, que depèn d'ell mateix per ser campió per primera vegada en cinc anys, se les haurà, després de visitar avui l'equip granadí, amb el Sevilla, el Celta i el Màlaga, i és precisament el d'aquesta nit a Los Cármenes el partit a priori més accessible que li queda.

I és que el Granada, un equip que ja ha baixat a segona divisió, només ha aconseguit quatre victòries en tota la lliga i la versió que ha ofert durant tot el curs ha estat molt pobra. “Si pensem que serà fàcil ens equivoquem. Falten pocs partits i sabem que són tres punts importantíssims”, va indicar Zidane. “És més difícil encara perquè el Granada no s'hi juga res. S'enfronten al Real Madrid i són jugadors de qualitat”, va advertir el preparador francès.

Després de l'autoritària actuació contra l'Atlético dimarts en la Champions League, contra el qual dimecres juga la tornada, Zizou rebaixa eufòries: “No hem guanyat res. Podem guanyar títols o no, l'únic que sabem és que tot el que hem fet hem de seguir-ho fent cada dia fins a l'últim minut de l'últim partit.”

Per a la visita a Granada, a part de Pepe, Bale i Carvajal, tot fa indicar que tampoc no hi serà Varane, que ahir no es va entrenar. Pel que fa al rival, el tècnic, Tony Adams, va manifestar que vol que els blancs juguin amb el seu onze de gala: “Espero que no donin descans a jugadors i vinguin amb totes les seves estrelles, perquè ja ho vam veure amb el Celta, que va fer rotacions i els que van venir aquí van córrer i van jugar amb molta intensitat.”