Una festa per als secundaris

Una jornada menys, la lluita pel títol de lliga continua igual. El Madrid, com el Barça, no va fallar, va golejar, i, amb un partit pendent, segueix depenent d'ell mateix per ser campió. A Los Cármenes ahir, l'equip de Zinédine Zidane va resoldre sense despentinar-se, amb molta més facilitat de la que es preveia, superant (0-4) un Granada ja descendit que va oferir una imatge molt dolenta, desoladora, gairebé esperpèntica. Els homes dirigits per Tony Adams, que a tall de curiositat va fer jugar una alineació amb onze nacionalitats, no van competir en cap moment i desdibuixats, sense pla ni idea, van ser atropellats pel Madrid dels secundaris, la segona unitat, que, no va tenir pietat, es va divertir i encara va obtenir un resultat curt.

I és que en el minut 3 els madridistes ja guanyaven. Lucas Vázquez va guanyar l'esquena de la defensa, va arribar a la línia de fons i va servir el gol en safata a James, que poc després va tornar a marcar. El 10 va rematar de cap una centrada de Fabio Coentrão per fer el segon i sentenciar el duel només de començar. Mentrestant, Adams, que compta els seus cinc partits a la banqueta granadina per derrotes, va intentar virar el rumb de l'equip amb un canvi quan tot just s'havia complert el primer quart d'hora; va treure Aly Mallé, que estava fent d'extrem, per donar entrada a Uche Agbo, un migcampista de contenció per poblar la línia de mitjos, però l'invent no va funcionar. El Madrid va continuar dominant i arribant sense dificultats a la porteria d'Ochoa i Morata abans del descans va ampliar la diferència en el marcador amb un doblet. Primer, culminant una centrada enrere de Danilo, i després finalitzant amb classe un contraatac comandat per Asensio. Tant Morata com James, dos futbolistes de classe mundial que no són titulars en aquest Madrid, van tornar-se a reivindicar. L'ariet madrileny acumula 15 gols en la lliga havent començat només 13 partits d'inici; el mitjapunta colombià suma 12 dianes i 11 assistències en totes les competicions.

Fins al final del partit no hi va haver més gols per la falta de punteria dels visitants: Lucas va xutar al travesser, Casemiro va fallar a porteria buida, i, ja en el segon temps, Danilo va topar amb el pal, Nacho i Lucas amb Ochoa, i Morata i Sergio Ramos van rematar fora. Test poc exigent per a l'equip de Zidane, que ja té el cap posat en la tornada de semifinals de la lliga de campions dimecres al Vicente Calderón.