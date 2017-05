Confiança, gols i ofertes

“Qué bonitos, qué bonitos, son los goles de Sandrito.” La Rosaleda està rendida a Sandro Ramírez, el seu golejador. El davanter canari, format a les categories inferiors del Barça, s'ha convertit en menys d'un curs en un ídol per a l'afició del Màlaga, on és un referent després de protagonitzar una campanya espectacular: 14 gols en 28 partits de lliga, amb 21 anys i en una temporada convulsa per a l'equip andalús –ha tingut tres entrenadors– i en què una lesió muscular el va apartar gairebé dos mesos de la competició. És una de les sensacions del campionat i són molts els equips que s'han fixat en ell.

La continuïtat del jugador a Màlaga, doncs, sembla molt complicada. El canari, que va aterrar lliure aquest estiu a Màlaga, té contracte fins al 2019, però una clàusula molt baixa, de 6 milions d'euros, molt assequible per a qualsevol club amb aspiracions per a algú tan jove i de tanta projecció. I és que, a més dels números, Sandro ha demostrat quin tipus de futbolista és. Després d'un any a l'ombra del trident a can Barça, amb pocs minuts i a la banda quan els va tenir, es feia difícil preveure on podia arribar aquest atacant, però a terres malaguenyes, amb la plena confiança dels tres tècnics que ha tingut, ha esvaït dubtes. Sandro s'ha destapat com un 9 mòbil, que sol en punta juga amb suficiència, que es desmarca de meravella, és explosiu i té un colpeig de pilota descomunal. A Màlaga ningú vol que marxi. “M'agradaria posar part del meu contracte perquè es quedés”, va assegurar Míchel, el seu entrenador, que no es resigna a perdre un jugador al qual s'ha situat a l'òrbita de diversos equips de la Premier League –Ronald Koeman, tècnic de l'Everton, va seguir diumenge a La Rosaleda les seves evolucions en el Màlaga-Celta, en què va marcar– i també del Sevilla. “Si marxa ho entendrem, i buscarem solucions”, va indicar Míchel, conscient que el club malagueny no pot competir econòmicament amb les ofertes que Sandro té sobre la taula. “És un jugador fonamental per a nosaltres, però ja no s'hi pot fer més, excepte esperar la seva decisió, que espero que no s'allargui”, va manifestar el preparador madrileny.

Mentrestant, el davanter està centrat a acabar la campanya de la millor manera. “Estic molt a gust i molt content aquí. És nou per a mi jugar tants partits a primera”, assegura Sandro, que podria acabar el campionat sent determinant, ja que amb el títol de lliga en joc, el Madrid visitarà el Màlaga en l'última jornada i podria donar un cop de mà al Barça, on va créixer i d'on va haver de marxar per fer-se un lloc: “Seria un dia somiat, perquè ho dec tot al Barcelona.”