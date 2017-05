La Premier és de color ‘blue'

El Chelsea és el nou campió de la Premier League. El conjunt blue havia de vèncer ahir per proclamar-s'hi amb dues jornades d'antelació i va fer-ho, imposant-se (0-1) al feu del West Bromwich Albion per aixecar la sisena lliga de la història del club (54/55, 04/05, 05/06, 09/10, 14/15 i 16/17) i recuperar, dos anys després, una corona que estava en mans del Leicester. Va ser amb un triomf, com ha estat el títol, treballat, suat i patit, i assolit amb un gol en el tram final, obra d'un actor secundari a qui no s'esperava; Michy Batshuayi. El davanter belga, suplent de Diego Costa i que només havia disputat 110 minuts en la lliga, va entrar amb empat en el minut 76 i va acabar decidint sis minuts després amb una rematada a l'àrea petita després d'una centrada d'Azpilicueta.

El grup dirigit per Antonio Conte segella amb el títol el que ha estat una exhibició, jornada rere jornada, de solidesa, d'organització, de treball defensiu i també de contundència ofensiva. En el seu primer any a Anglaterra, el tècnic italià ha construït un equip fet a la seva mida, que s'ha mostrat regular i ha tingut trams de molta autoritat, però que també va tenir uns inicis complicats.

I és que l'esdevenidor d'aquest Chelsea va canviar el 24 de setembre, després d'una dolorosa desfeta per 3-0 en el derbi contra l'Arsenal. Amb cinc jornades jugades, Conte no aconseguia trobar un pla convincent per al seu equip, i aquell partit a l'Emirates, en què els blues van ser esmicolats a mans dels gunners, va ser un important punt d'inflexió. Aquell mateix dia, i ja amb el matx perdut en la segona part, el preparador va canviar el dibuix: havia jugat amb quatre homes al darrere fins a aquell moment i en va posar tres, amb dos carrilers, un doblet pivot i tres homes a dalt. Un 3-4-3 amb el qual va trobar l'estabilitat i que ha acabat sent la bandera d'aquest conjunt. D'aquesta manera, després de la golejada encaixada en el derbi londinenc, el Chelsea va encadenar tretze jornades consecutives amb victòria, en les quals va anar creixent, fins a convertir-se en favorit per acabar campió.

Conte, doncs, ha creat un equip recognoscible, que aspira al doblet, amb la final de la FA Cup en l'horitzó, i del qual es pot recitar l'onze de memòria: sota els pals, un dels millors porters del planeta, Courtouis; a la rereguarda Azpilicueta, David Luiz i Cahill han format la línia de tres, amb Victor Moses i Marcos Alonso de carrilers; el doble pivot ha estat cosa de Matic i Kante –escollit el millor jugador de la temporada en la lliga–, tot i que esporàdicament hi ha entrat Cesc Fàbregas, com ahir a The Hawthorns, a la recerca de més creativitat, i a dalt, Pedro, Diego Costa i Hazard. La Premier s'ha tornat a tenyir de blue.