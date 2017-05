A les seves mans

El Real Madrid va superar un dels esculls més grans que li quedaven en el seu camí cap al títol de lliga. El conjunt de Zinédine Zidane va imposar-se (4-1) al Sevilla i amb dos partits per disputar –contra el Celta a Balaídos aquest dimecres i contra el Màlaga a La Rosaleda diumenge en l'última jornada– continua tenint a les mans la possibilitat d'aixecar la seva primera lliga en els últims cinc anys. Quatre punts, entre els dos enfrontaments, necessiten els blancs per ser campions després del triomf d'ahir, assolit en l'últim matx de la temporada al Santiago Bernabéu, amb una golejada enganyosa. Fins al minut 78 va haver-hi partit. En el tram final el marcador dibuixava un 2-1 ajustat, fins que va aparèixer Cristiano Ronaldo, autor d'un doblet, amb una sensacional fuetada amb l'esquerra, per esvair els dubtes que s'havien apoderat del coliseu blanc i sentenciar el duel.

Zidane va apostar per un híbrid d'equip A amb equip B per fer front a un Sevilla descafeïnat pel que fa a noms, però no pel que fa a prestacions. El conjunt dirigit per Jorge Sampaoli, sense Mariano, Escudero, Nasri, Sarabia o Iborra i amb homes com Krohn Delhi, Carriço o Walter Montillo, que no han pogut jugar gaire durant el curs, va oferir una bona imatge tot i la desfeta, que s'explica per les concessions en defensa que van costar-li els dos primers gols, i també per la falta d'encert davant de porteria. I és que l'1-0 va arribar després d'una distracció dels sevillistes, aprofitada hàbilment per un murri Nacho. Després d'una falta sobre Asensio a la frontal, el defensa madrileny va acostar-se a la pilota, mentre els visitants protestaven, se situaven, sense que cap d'ells es posés davant de la pilota per obligar els atacants a demanar barrera, la va xutar quan ningú estava per la jugada i va avançar els seus. El 2-0 també va ser fruit d'una nova errada dels de Sampaoli, en aquest cas individual, amb una pèrdua flagrant de Kranevitter al mig del camp, que va propiciar un contraatac del Madrid que va finalitzar Cristiano Ronaldo.

En àrea rival, els madridistes van mostrar-se letals, tot al contrari que el Sevilla, que va malbaratar oportunitats claríssimes. Jovetic va estavellar dos xuts al pal i també es va trobar amb els reflexos felins de Keylor Navas en l'un contra un, com el seu company Correa, que en una altra ocasió tampoc va ser capaç de batre el porter costa-riqueny.

El davanter montenegrí, però, es va poder rescabalar just després del descans, amb un bonic xut amb l'interior des de fora de l'àrea que va servir per escurçar distàncies. Durant moments del segon temps el partit es va trencar i Zidane va donar entrada a Casemiro, per enganxar l'equip, donant relleu a James, que va marxar del camp amb una ovació que va semblar un comiat. No va trobar el Sevilla la manera de fer l'empat, i finalment Cristiano a passada de Kroos va emergir per certificar la victòria. Ja en el tram final, el mateix migcampista alemany va completar el pòquer per a un Madrid que ja mira a Vigo, on no hi serà Nacho, que va veure la cinquena groga, contra la qual el Madrid presentarà recurs. En el bàndol sevillista, tot i la derrota, l'equip va segellar la quarta plaça per l'ensopegada del Vila-real.