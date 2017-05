La lliga dels més pobres

La permanència més barata de la història de primera ja és una realitat. El descens consumat de l'Sporting a segona, unit als del Granada i l'Osasuna, ha fet constatar una tendència que, lluny de poder ser vista com un fet anecdòtic, no deixa d'augmentar amb el pas dels anys. Des de la implantació el curs 1999/2000 de la lliga de vint equips, dels tres punts per triomf i del descens directe de tres equips, mai abans cap club havia aconseguit assolir la salvació amb menys de 35 punts.

Una xifra amb què es van acabar salvant fins a tres equips ara fa dos anys –el Granada, el Deportivo i l'Eibar, aquest últim gràcies al descens administratiu de l'Elx–, i que aquest curs ha acabat saltant pels aires.

I és que, quan falta una jornada per a la conclusió de la lliga, els 33 punts que suma el Dépor, primer equip per sobre de la zona de descens, suposen la xifra més baixa de la història del campionat amb l'actual format. Un llistó tan baix que ha deixat del tot desfasat l'històric discurs dels 40-42 punts necessaris per assegurar la permanència, com ho demostra el fet que des de la campanya 2010/11, quan el conjunt gallec va descendir amb 43 punts –el registre més alt de la història–, no hi hagut cap equip que hagi descendit sumant 40 o més punts. Ni la instauració del nou model de repartiment dels ingressos televisius de la competició ha evitat que, per ara, l'escletxa entre els clubs grans i els petits s'hagi eixamplat.

Els 72 punts que sumen el Granada (20 punts), l'Osasuna (22 punts) i l'Sporting (30 punts), els tres conjunts sentenciats en la categoria de plata, suposen el pitjor registre en els darrers dinou anys.

Una dada inèdita que posa en entredit la teòrica progressiva estabilitat econòmica dels clubs de la màxima categoria del futbol espanyol.

