Pel camí més recte

Sembla que el Manchester City arribarà a port sense més incidències. Després d'una temporada d'adaptació complicada a la Premier League, en què el mateix Pep Guardiola ha reconegut que els ha costat dominar les àrees, el conjunt skyblue va fer la feina ahir a l'Etihad superant un West Brom que ja no s'hi jugava res, i va arrabassar la tercera plaça del campionat al Liverpool quan falta una jornada per a la conclusió del torneig.

Era un xoc d'estils el d'ahir a Manchester, un gran contrast entre les formes de Guardiola, sempre curós amb el tràmit del joc, i Tony Pulis, un dels grans avaladors del futbol més arcaic, del joc directe, del vigor britànic. Però ahir, al seu West Brom li va faltar solidesa i es va acabar descosint sense rèplica entre les mans del City, que per primera vegada va alinear junts Sergio Agüero i Gabriel Jesús, i tots dos van deixar la seva firma en el partit. Amb un toc d'esperó magistral, l'argentí va habilitar l'arribada a l'espai perquè De Bruyne servís el primer del partit al brasiler, que amb la seva mobilitat habitual des que va aterrar a Anglaterra, amb la frescor de qui es vol menjar el món, va propiciar una pilota solta perquè el mateix De Bruyne fes el segon des de la frontal.

Yaya Touré, venint des del darrere i amb el West Brom ja molt aigualit, va definir amb qualitat davant Foster per accentuar encara més la baixada d'un partit que va acabar morint sense història i en què Guardiola va poder regalar els seus darrers minuts a l'Etihad a Pablo Zabaleta, que deixarà el City després de nou temporades i, si l'equip skyblue no falla en la jornada final contra el Watford, amb l'accés directe a la Champions assegurat. El gol final de l'internacional gal·lès Robson-Kanu no va poder aigualir una nit dolça a l'est de Manchester.

