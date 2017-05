La Juve guanya el primer

La Juve comença a assaborir els fruits d'una temporada prometedora. Freda per definir, per calcular els moments, però calenta per sentir els partits amb tota la passió, la vecchia signora no va donar cap possibilitat a la Lazio (2-0), un equip ben dissenyat per Simone Inzaghi, i va aconseguir la copa, el primer dels tres títols als quals aspira el gegant de la Fiat.

La Lazio, un conjunt ric tàcticament, adaptable a diversos sistemes –ahir va jugar amb tres centrals– i que ja va donar bona fe d'un gran com la Roma en la semifinal, aprofitant la velocitat de Keita Baldé i l'encert d'Immobile, va començar esbossant un partit disputat i fins i tot amenaçant la Juve amb una cavalcada de Keita, que, després de canviar el ritme a Bonucci, va estavellar una rematada al pal. Però la veccia signora ni va canviar el semblant, no va haver-hi ni una mica de dubte en el conjunt d'Allegri, que ràpidament va començar a erosionar la final, aprofitant novament la llibertat de Dani Alves, carregant molt el joc pel seu carril en l'associació amb Paulo Dybala i el moment de forma del brasiler, un nervi en el retrocés, sempre talentós i entenimentat amb la pilota i quirúrgic en la rematada.

La Lazio, amb moltes dificultats per detectar els moviments de l'exjugador del Barça, sempre entre el carriler, Lulic, i el central més proper, Wallace, va veure com la Juve començava a guanyar la final per aquí, amb una centrada llarga d'Alex Sandro perquè Alves, sense arribar a impactar bé la pilota però donant-li la direcció justa, marqués el seu sisè gol amb la samarreta bianconera.

A partir del gol, totes les bones pretensions de la Lazio van començar a desdibuixar-se. L'equip romà va perdre estructura i la Juve va començar a ensumar la sang d'un rival ferit. Va fer mal quan va poder córrer amb espais i, tot i la baixa de Pjanic, va tenir prou temprança per tenir trams de control i possessió, recolzant-se molt en Dybala i aprofitant el seu moment per posar la final enfocada.

En el llançament d'un córner i beneficiat per una pentinada d'Alex Sandro, Bonucci va fer el segon i la Lazio encara va haver de requerir una meritòria actuació del seu porter, Thomas Strakosha, per no sortir-ne més mal parat.

El jove porter de la Lazio, nascut a Grècia però internacional amb Albània i que és una de les irrupcions d'aquesta temporada a Itàlia, va aturar un gol cantat a Higuaín pràcticament sota la línia de gol i va frustrar un xut de Dybala amb una bona estirada per mantenir amb certa vida la final.

Però mai la va arribar a tenir. La Lazio va inclinar el terreny de joc. Inzaghi ho va intentar fent entrar jugadors desequilibrants com Luis Alberto i sobretot Felipe Anderson, i la Juve va recular, però amb el seu mur de ciment armat no va tenir gaires dificultats per contenir el botí.

Ahir sense Buffon, el brasiler Neto va fer un parell d'intervencions de mèrit i la Lazio va topar una vegada rere l'altra contra la BBC bianconera, pilar d'una Juve que va guanyar el tercer títol de copa consecutiu, que dissabte podria encadenar el seu sisè scudetto i que podria rubricar-ho tot si és capaç de tòrcer el Real Madrid a Cardiff el 3 de juny.