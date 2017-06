Revés a l’Atlético

Els blanc-i-vermells tenien 65 casos greus; el Madrid, dos, i el Barça, cinc

Cop duríssim el que va rebre ahir l’Atlético. El Tribunal d’Arbitratge de l’Esport (TAS) va confirmar la sanció de dues finestres del mercat de fitxatges sense poder inscriure futbolistes i l’equip dirigit per Diego Pablo Simeone estrenarà el nou estadi, el Wanda Metropolitano, sense cap novetat sobre la gespa. El club colchonero doncs, que ja ha complert un d’aquests períodes d’obertura de mercat, el del passat hivern, sí que podrà fitxar, però no podrà fer debutar les noves incorporacions fins al gener del 2018, com va passar-li al Barça amb Aleix Vidal i Arda Turan, i també podrà recuperar cedits.

I és que el TAS va obviar els arguments de l’entitat presidida per Enrique Cerezo, i va ratificar la sanció que va imposar-li el gener del 2016 la comissió disciplinària de la FIFA –i que va confirmar vuit mesos després la comissió d’apel·lació del mateix organisme futbolístic– per haver infringit la normativa sobre traspassos internacionals de menors de 18 anys. No ha tingut el cas de l’Atlético el mateix desenllaç que el del Real Madrid, tot i que la FIFA els va imposar en un primer moment idèntic càstig pel que fa a la prohibició de fitxar. A l’entitat madridista, el TAS va reduir-li al desembre la sanció a una sola finestra, fet que propicia que, a diferència dels colchoneros, sí que puguin inscriure jugadors aquest estiu. Una de les disparitats en el procés dels dos clubs és el nombre de casos greus de cadascú. Dels 183 casos investigats de l’Atlético, 65 van ser considerats com a greus, mentre que en el club blanc vuit casos van ser considerats greus i va demostrar que sis d’aquests havien estat incorporats de manera regular, per la qual cosa només es va acabar quedant en dos casos greus. Pel que fa al Barça, que va pagar amb el mateix càstig que l’Atlético, tenia cinc casos greus.

L’únic consol que li queda a l’Atlético de la decisió del TAS és que el tribunal, igual que en la resolució el 2014 del cas del Barça, format per tres àrbitres –Efraim Barak, Romano Subiotto i Ulrich Haas– sí que va estimar en part el seu recurs, ja que va afirmar que no es podia confirmar que tots els casos haguessin crebantat el reglament i va reduir la multa inicial d’uns 825.000 euros a uns 505.000 euros. Una altra diferència entre les resolucions de blanc-i-vermells i blaugrana amb la del Madrid és que la del club blanc, que va es va dur a terme el mes de desembre, la va fer un jutge únic, el suís Michele Bernasconi, i no tres.

Després de fer-se públic el veredicte del TAS, al matí, el club colchonero va mostrar la seva disconformitat per una decisió que “suposa un greuge comparatiu i un tracte discriminatori cap a l’entitat, ja que recentment i en un cas similar s’ha aixecat parcialment la sanció i s’ha permès inscriure llicències a partir de l’1 de juliol”. “Aquesta resolució és injusta i suposa un dany irreparable per al nostre club”, va assegurar l’entitat madrilenya en un comunicat. “Volem reiterar que hem estat sancionats tot i complir estrictament la legislació espanyola, ja que sempre hem tramitat totes les nostres llicències a través de la Federació de Futbol de Madrid, tal com indica la llei de l’esport”, va destacar l’Atlético en la nota en què també van aclarir que estaven preparats, pel que fa a la planificació esportiva, per a qualsevol escenari. “El club avançarà a partir d’aquest moment en les negociacions necessàries per formalitzar operacions amb l’objectiu d’inscriure jugadors des de l’1 de gener, quan s’obri la propera finestra en què estarem autoritzats per la FIFA per donar d’alta llicències.”