La fiscalia acusa Ronaldo de defraudar 14,7 milions

Els afers extraesportius continuen envaint l’escena de Cristiano Ronaldo en un any brillant des del vessant esportiu de l’astre de Madeira. Ahir, la secció de delictes econòmics de la fiscalia provincial de Madrid va presentar una denúncia davant el Jutjat d’Instrucció Degà de Pozuelo de Alarcón per quatre delictes contra la Hisenda pública, comesos pel punta del Real Madrid entre el 2011 i el 2014 i que, presumptament, li haurien permès deixar de declarar 14,7 milions d’euros.

Ronaldo, que prèviament havia defensat la seva salubritat en aquest sentit –“Qui no deu, no tem”, va declarar en una televisió portuguesa– hauria utilitzat una estructura societària, construïda l’any 2010 de manera “voluntària i conscient”, per “ocultar al fisc les rendes generades a Espanya” pels seus drets d’imatge, segons recull l’informe de la fiscalia.

La denúncia contra Ronaldo es basa en l’informe remès a la fiscalia per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), que recorda que l’any 2008 el portuguès va cedir al seu representant, Jorge Mendes, l’autoritat per signar un contracte de treball amb el Real Madrid entre les temporades 2009/10 i 2014/15, rubricat amb la pertinent signatura el 21 de juny del 2009.

Ronaldo, que es va convertir en el futbolista més car de la història del futbol en ser transferit del Manchester United al conjunt blanc aquell estiu, va traslladar la seva residència a Espanya, per la qual cosa va adquirir la condició de resident fiscal a l’Estat des de l’1 de gener del 2010. Tanmateix, l’atacant va optar “expressament”, l’11 de novembre del 2011, pel règim fiscal espanyol aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol, un concepte que reclamen molts futbolistes, ja que els permet una rebaixa en el pagament de l’IRPF. Així, Cristiano hauria hagut de declarar una quota d’entre el 24% i el 24,75% totes les seves rendes obtingudes en territori espanyol aquell 2011, però en lloc d’efectuar-ho d’aquesta manera, el futbolista va fer veure que cedia els seus drets d’imatge a una societat anomenada Tollin Associates LTD, domiciliada a les illes Verges britàniques i de la qual era soci únic. Així mateix, aquesta companyia ubicada al paradís fiscal va cedir l’explotació dels drets d’imatge del futbolista a una societat irlandesa anomenada Multisports&Image Management LTD, en un moviment que la fiscalia considera “completament innecessari i que només tenia com a finalitat la interposició per ocultar a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària la totalitat dels ingressos obtinguts”.

En un altre dels punts, l’informe també fa referència a la declaració de l’impost sobre les persones físiques del 2014, en què Ronaldo atribuïa els ingressos en territori espanyol entre el 2011 i el 2014 a 11,5 milions d’euros, mentre que les rendes “veritablement obtingudes” havien estat de 43 milions d’euros.

Finalment, la fiscalia també indica que Ronaldo no va incloure “voluntàriament” 28,4 milions d’euros –segons la AEAT– per drets d’imatge a la societat Adifore Finance LDT, a la qual ja havia cedit aquests drets entre el 2015 i el 2020.

D’aquesta manera, la fiscalia de Madrid entén que Ronaldo incorre en un acte fraudulent per “la interposició d’un subjecte passiu de l’impost diferent del real, ubicat en l’estranger, per la qual cosa afavoreix la ocultació d’informació a Hisenda”, i fa referència al cas recent de Leo Messi, que va ser sentenciat juntament amb el seu pare per haver defraudat 4,1 milions d’euros. En el cas del portuguès, la suma s’allarga fins als 14,7.