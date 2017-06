Cristiano Ronaldo, en el centre dels focus

Cristiano Ronaldo continua a la primera plana. Des que dimarts va ser denunciat per la fiscalia, que l’acusa d’haver defraudat presumptament 14,7 milions d’euros entre el 2011 i el 2014, l’astre portuguès acapara els focus dia sí dia també, i ni la copa Confederacions, que comença avui a Rússia i en la qual capitanejarà la selecció de Portugal, ha aconseguit esvair el soroll extraesportiu al voltant de la seva figura.

I és que ahir hi va tornar a haver un autèntic terrabastall mediàtic entorn del futbolista, que, segons van indicar diversos mitjans europeus, vol deixar el Real Madrid aquest mateix estiu. Ho va destapar el diari A Bola, al qual van seguir els principals rotatius madrilenys: Cristiano està enfadat després que es fessin públiques les seves suposades irregularitats amb Hisenda, per les quals ha acabat denunciat, se sent perseguit i maltractat, i ja fa dos o tres mesos que hauria decidit posar punt final a la seva etapa en el club madridista, d’acord amb aquestes informacions. “Ell sent que és honest, que té bon caràcter i que ho va fer tot bé. Està molt trist i realment molest”, hi va afegir la BBC, donant veu a una font propera al jugador de Madeira. “No vol tornar a l’Estat espanyol. En aquest moment, vol marxar”, va manifestar aquesta font.

Sense pronunciament oficial de ningú, s’obren ara molts interrogants respecte del jugador portuguès de 32 anys. La continuïtat del màxim golejador de la història del Real Madrid, que en vuit cursos de blanc ha guanyat dues lligues, tres Champions League, dues copes, dos mundials de clubs, una supercopa d’Espanya i una supercopa d’Europa, està en suspens. No són gaires els clubs que es poden fer càrrec de l’alta fitxa de l’atacant, que, amb una clàusula de 1.000 milions d’euros, queda clar que, en el cas que acabi marxant, haurà de ser amb el vistiplau de Florentino Pérez i un acord entre l’entitat blanca i la de destí.

Aquest és, doncs, el context en què Cristiano, que ve de protagonitzar un any sensacional en què ha estat determinant en el doblet assolit pel seu equip, disputarà la copa Confederacions. L’atacant del Real Madrid, que aspira aquesta campanya a aconseguir la seva cinquena pilota d’or, és el referent de Portugal, un dels principals candidats al títol. La selecció dirigida per Fernando Santos manté el bloc que va proclamar-se l’estiu passat campió d’Europa a França, al qual ha afegit frescor i talent amb la incorporació d’homes com ara André Silva, Bernardo Silva i Gelson Martins. “Tinc una gran confiança en el meu equip i en els meus jugadors”, ha assegurat el seleccionador del combinat portuguès, hores abans de l’inici del torneig. “Portugal sortirà a guanyar tots els seus partits i això és el què passarà. Sé que podem vèncer qualsevol adversari”, ha indicat Santos. Els portuguesos se les hauran en el grup amb Mèxic, contra qui s’estrenen demà, amb Nova Zelanda i Rússia, l’amfitriona. Russos i neozelandesos obren foc avui en el partit inaugural (17h/GOL).

La ‘roja’, ambiciosa