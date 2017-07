L’Espanyol no llança la tovallola per Diego Reyes

Diego Reyes és un dels objectius de l’Espanyol en el mercat d’aquest estiu. Quique Sánchez Flores el considera clau per fer evolucionar el seu projecte de cara a la propera temporada. El tècnic ja va deixar instruccions per lligar la continuïtat de l’internacional. Fins i tot, el preparador donava pràcticament per feta la seva continuïtat però la inflexibilitat del Porto en rebaixar les pretensions econòmiques han impossibilitat arribar a un acord abans del 30 de juny. El club blanc-i-blau tenia una opció de compra fins aquesta data tot i que l’agent del futbolista deia que aquesta havia caducat un mes abans, el 31 de maig. En qualsevol cas, ara el comptador es posa a zero i els periquitos hauran de tornar a negociar amb el conjunt portuguès per quedar-se en propietat el mexicà, per qui altres equips també s’han interessat. De moment, el club va deixar clar en un comunicat públic al lloc web que de cap manera no llança la tovallola per aconseguir els serveis del mexicà. “En aquests moments i atenent sempre a la viabilitat de les operacions i a l’evolució del mercat, el club manté la ferma voluntat i continua treballant en la possibilitat d’incorporar de forma definitiva Diego Reyes, cedit la passada campanya pel Porto”, assenyalava en la nota.

El més positiu per al conjunt català és que compta amb la disposició del futbolista. Diego Reyes vol quedar-se a l’Espanyol. El mexicà ha trobat a Cornellà l’estabilitat que buscava des de fa temps. La darrera temporada s’ha convertit en un futbolista essencial per Sánchez Flores i ha estat un dels homes fixos en l’eix de la defensa. El tècnic no vol fer gaires experiments a la defensa i el mexicà ja té interioritzat el sistema de joc del madrileny. Perdre’l seria fer un pas enrere i més en una zona del camp on l’Espanyol té mancança d’efectius ara mateix. Perdre’l obligaria a redoblar esforços per incorporar dos centrals. A més, Diego Reyes ha trobat un hàbitat ideal a l’Espanyol per seguir creixent i convertir-se en un futbolista més complet. Tot això es veu afavorit pel projecte d’expansió que està preparant el club des de la temporada passada i que ha de passar per fer el salt a Europa.