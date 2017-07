Canvi de lateral esquerre

El que era un secret de domini públic, que el mateix futbolista ja va confirmar la setmana passada, va fer-lo oficial el club ahir: Theo Hernández és nou jugador del Real Madrid. El lateral esquerre, de dinou anys, signa amb el conjunt blanc per les sis temporades vinents, procedent de l’Atlético, després que ambdós clubs hagin arribat a un acord que s’acostaria als 28 milions d’euros, segons mitjans madrilenys. Catapultat per una sensacional temporada al Deportivo Alavés, on ha jugat com a cedit, el defensa francès aterra a la capital estatal per ocupar el buit que deixa Fabio Coentrão, per qui fa cinc estius l’entitat blanca va pagar uns 30 milions d’euros i que marxa ara cedit a l’Sporting CP fins al 30 de juny del 2018.

El de Theo, però, ha estat un fitxatge polèmic, que ha aixecat polseguera, pel fet de ser un jugador que pertanyia a l’Atlético, el rival de la mateixa ciutat. De fet, el club colchonero va explicar-se ahir en un comunicat en què va confirmar el traspàs. “El jugador, que mai ha arribat a debutar amb el nostre primer equip en partit oficial, ha refusat les propostes de renovació del nostre club i les ofertes d’altres clubs europeus”, va dir el club blanc-i-vermell en la nota. El francès va incorporar-se a l’Atlético l’estiu del 2008, quan tenia onze anys, i va passar per totes les categories del club, des de l’aleví A fins a l’Atlético B, la campanya 2015/16. I l’estiu passat, abans d’anar cedit a l’Alavés, va fer la pretemporada amb el primer equip a les ordres del Cholo Simeone, en què va disputar dos partits amistosos.

Amb la incorporació del lateral esquerre, que serà presentat dilluns que ve al vespre (19.30 h) al Santiago Bernabéu, el Real Madrid continua el seu pla de rejovenir la plantilla cada temporada. I és que des de l’estiu del 2013, quan va pagar 30 milions d’euros per Luka Modric, que tenia en aquell moment 26 anys, no ha fet cap gran inversió per un futbolista amb més de 24 anys. De fet, l’últim dispendi de Florentino Pérez en matèria de fitxatges és el de Vinicius Junior, del Flamengo, un prometedor futbolista brasiler de setze anys pel qual pagarà uns 45 milions d’euros. L’atacant, però, continuarà al Flamengo fins al 2019.

I aquest estiu l’entitat blanca ha fitxat Theo, i els propers que s’incorporaran –tot i que encara no és oficial– seran Jesús Vallejo (20 anys), que ve d’un any cedit a l’Eintracht de Frankfurt, i Marcos Llorente (22 anys), que també ha estat un any cedit a l’Alavés. Borja Mayoral (20 anys), que ha jugat cedit al Wolfsburg, està a l’espera de si es queda o marxa. I pel que fa al mercat, l’objectiu dels madrilenys és Kylian Mbappé (18 anys), el davanter del Mònaco i el fenomen del curs.