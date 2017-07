Villar abdica parcialment

La figura d’Ángel María Villar comença a difuminar-se en l’univers futbol, però encara caldeja. Des de la presó de Soto del Real, on està intern des que va ser detingut el 18 de juliol, acusat de crear una xarxa de corrupció en la Federació Espanyola de Futbol (FEF), el basc ha renunciat als seus càrrecs de vicepresident i membre del comitè executiu de la UEFA i vicepresident de la FIFA i membre del consell de representació de la UEFA al màxim organisme del futbol mundial.

“Villar va presentar la seva dimissió amb efecte immediat i ja no tindrà funcions oficials. No presidirà el comitè legal, no ocuparà cap càrrec en el Consell d’Estratègia del Futbol Professional, ni tampoc en el d’estatut, la transferència i els agents de jugadors i partits”, va confirmar a través d’una carta el president de la UEFA, Aleksander Ceferin, que ha acceptat la renúncia i ha agraït a Villar la seva feina.

Al capdavant de la FEF des del 1988, Villar va passar a formar part del consell executiu de la UEFA el 1992 i ocupa una de les seves vicepresidències des del 2002, el mateix any en què també va assumir una vicepresidència a la FIFA, institució a la qual representava des del 1998. Desposseït ara dels seus càrrecs internacionals i pendent de ser jutjat, Villar s’aferra encara a la seva presidència a la FEF, de la qual no ha dimitit malgrat que es troba suspès cautelarment des de dimarts, quan el Consell Superior d’Esports (CSD) ho va aprovar per majoria a la junta. Però encara que Juan Luis Larrea ha assumit les tasques presidencials de manera provisional, el càrrec continua sent propietat de Villar, amb un mandat que no caduca fins al 2020 i emparat en el fet que el Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAD) només el podria inhabilitar una vegada sigui jutjat.

Declara Larrea